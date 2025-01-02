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Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Zamandan Kazandıran Lezzetli ve Pratik 12 Özelliği

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Zamandan Kazandıran Lezzetli ve Pratik 12 Özelliği

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 19:01

Mutfakta hem zamandan kazanmak hem de enfes yemekler hazırlamak artık hiç olmadığı kadar kolay! Çünkü Philips'in Çift Hazneli Airfryer teknolojisi var. İkili hazne tasarımı ve özel işlevleriyle mutfakta fark yaratan cihaz, pişirme alışkanlıklarını değiştirmeye geliyor. İster aynı anda iki farklı yemek pişirin, ister favori tariflerinizi tek dokunuşla başlatın, bu teknolojiye bayılacağınız kesin.

 İşte bu yeni nesil akıllı cihazın zamandan kazandıran harika özellikleri! 😍🎉

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1. Aynı anda pişirme kolaylığı.

1. Aynı anda pişirme kolaylığı.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği elbette ikili hazne tasarımı. İki yemeği de aynı anda pişirmek için geliştirilen cihaz, birden fazla tarifi tek seferde yapma imkanı tanır. Üstelik hazırlanan yemekleri sıcacık tuttuğu için tekrar ısıtmadan kaynaklı vakit kaybını ortadan kaldırır. ✌️

2. İki yemek de aynı anda hazır.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine giren iki farklı yemek aynı anda masaya gelir. Çünkü cihazın pişirme sürelerini otomatik senkronize eden harika bir özelliği var. Yani pişirilen yemekler ne kadar farklı olursa olsun, pişirme süresi aynı anda tamamlanır ve tek seferde taptaze öğünler hazırlanır. Hem de kokuları ve tatları birbirine karıştırma riski olmadan! 🥳

3. Her yemeğe uygun porsiyon seçimi.

Mutfağınızda Philips Çift Hazneli Airfryer varsa yediğiniz porsiyonlar ve hazırladığınız yemek miktarı üzerinde kontrol sahibisiniz demektir. Çünkü her yemeğe uygun olan 2 hazne 2 farklı boydadır. Bu da ana yemekler, atıştırmalıklar, yan lezzetler ve tatlılar için dilediğiniz hazneyi kullanmanızı sağlar. İster tek kişilik yemekler isterseniz de geniş aileye yetecek öğünler hazırlamanıza imkan tanır. 🙌

4. Herkese yetecek kadar yemek pişiren hazne.

Philips Çift Hazneli Airfryer geniş kapasitesiyle kalabalık sofraların da vazgeçilmezidir. Toplam 9 litrelik kapasite, enfes aile boyu lezzetler hazırlamaya elverişlidir. Yan haznede 1,5 kiloya kadar sebzeleri pişirirken geniş haznede 1,5 kiloya kadar bütün tavuk yemeği yapabilir ve herkese yetecek kadar tarifler deneyebilirsiniz. 😍

5. Kolay pişirme için tasarlanmış ön ayarlar.

5. Kolay pişirme için tasarlanmış ön ayarlar.

Hiç olmadığı kadar pratik ve kolay pişirme Philips Çift Hazneli Airfryer ile mümkün. Çünkü kullanıcı dostu dokunmatik ekranda kolay pişirme için geliştirilmiş 8 farklı ön ayar bulunur. Böylece malzemelerinizi yerleştirdikten sonra taze kızartma, dondurulmuş kızartma, tavuk, et, sebze, balık, kek veya tekrar ısıtma gibi önceden ayarlanmış süreleri ve sıcaklıkları seçme şansınız olur. Bu da ayar yaparken vakit kaybetmeyi önler. 😎

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6. Yemek yanma derdi yok.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın her şeyi çıtır, yumuşak ve eşit pişiren RapidAir Teknolojisi de zamandan kazandırır. Geleneksel metotların aksine yakma veya yetersiz pişirme derdi olmaz. Çünkü ısı dolaşımını yemeklerin içinden ve dışından eşit olarak dolaştıran teknoloji sayesinde her seferinde dışı çıtır, içi yumuşak sonuçlar elde edersiniz. 🔥

7. Tek tuşla kontrol rahatlığı.

Philips Çift Hazneli Airfryer tek tuşla kullanıma hazırdır. Malzemeleri hazırlayıp sepete yerleştirdikten sonra yapmanız gereken tek şey pişirme ayarını seçmektir. Her iki hazne için senkronize ayarlar seçtikten sonra yapacağınız tek şey arkanıza yaslanıp beklemek olur. 👍

8. Hızlı ve verimli pişirme.

Philips Çift Hazneli Airfryer geleneksel pişirme yöntemlerine kıyasla hızlı ve verimlidir. Yani hem faturadan hem de vakitten tasarruf etmeye yardımcıdır. Hızlı pişiren teknoloji aynı zamanda yağ kullanım miktarını da minimumda tutar. Böylece en zor pişen yemekler için bile uzun uzun bekleme derdi olmaz. Üstelik her şey tam kıvamında ve lezzetinde hazırlanır. ♻️

9. Uygulamaya özel tarifler.

9. Uygulamaya özel tarifler.

HomeID uygulamasındaki özel tarifler adım adım takip etmek için dizayn edilmiştir. Ne yapacağınıza karar verdikten sonra her biri önceden test edilmiş, mükemmel tarifler hazırlama imkanınız olur. Yani Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde 'ne pişireceğim' derdi de ortadan kalkar. Çünkü dolabınızdaki malzemelere özel tarifler size adım adım rehberlik eder. 😉

10. Doğru kıvamı tahmin etmeye gerek yok.

Philips Çift Hazneli Airfryer, işi şansa bırakmayan harika pişirme teknolojisi ile donatılmıştır. Tahminlerden kaynaklı aksaklıkları ortadan kaldıran bu teknoloji, her seferinde en doğru kıvamı ve oranı yakalamanızı sağlar. Her ne pişirirseniz pişirin en mükemmel sonucu garantilersiniz. Çünkü akıllı ayarlar ve gelişmiş pişirme teknolojisi, her şeyi sizin yerinize düşünür. 🌻

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11. Kir tutmayan yüzeyler.

Philips Çift Hazneli Airfryer yapışmaz ve kir tutmaz yüzeylere sahiptir. Yani en zorlu tariflerde bile temizlik bir sorun olmaz. Çünkü kir tutmayan yüzeyler kolayca temizlenir, çıkarılabilir parçalar da bulaşık makinesine girebilir. Koku derdi de olmadığından yemekten sonra mutfağı temizlemek için ayırmanız gereken süre de bir hayli kısalır. ✨

12. Kendine ayrılan süre.

Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece yemek pişirme sırasında değil, hazırlık ve temizlik evrelerinde de size ekstra hız kazandırır. Her şeyi hiç olmadığı kadar pratik ve kullanışlı hale getiren cihaz sayesinde mutfakta vakit geçirmeniz bile gerekmez. Çünkü her şeyi sizin yerinize yapan, yemekleri senkronize şekilde pişiren bu teknoloji, enfes tarifleriniz hazırlanırken kendinize vakit ayırmanıza izin verir. 💅

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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