Seçtiğin Çorbalara Göre Kışın Ne Kadar Hasta Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Çorbalara Göre Kışın Ne Kadar Hasta Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Hangi çorbayı seçtiğin, bağışıklık sistemin ve hastalıklarla mücadelen hakkında düşündüğünden fazlasını söylüyor. Hadi o zaman, sen çorba tercihlerini yap biz de sana kışın ne kadar hasta olduğunu söyleyelim!
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1. Kışın hangi çorbayı kahvaltıda tercih edersin?
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2. Dışarıdan geldiğinde olsa da içsem dediğin çorba nedir?
3. Hasta olduğunda seni ayağa kaldıran çorba hangisi diye sorsak?
4. Soğuk havalarda misafirine sofrana hangi çorbayı koyarsın?
5. Gece acıktın ve dolabı açtın, canın en çok hangi çorbayı çeker?
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6. Çorbacıya gittin ve menüde birkaç yöresel çorba gördün, hangisini denemek isterdin?
7. Çorba baharatsız olmaz, peki çorbana lezzet katmak istediğinde ne kullanırsın?
8. Sence hangi çorbanın tadı dışarıda yenilince daha iyi hissettiriyor?
9. Üzerine eklediğinde çorbanın tadını yükselten vazgeçilmez malzemen hangisi?
Kışın neredeyse hiç hastalanmıyorsun!
Arada bir hastalanıyorsun!
Kışın sıklıkla hastalıkla mücadele edenlerdensin!
Sık sık doktor görenler kulübündensin!
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