Seçtiğin Çorbalara Göre Kışın Ne Kadar Hasta Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

İtiraf edelim ki hastalıklar seni seviyor! Ama sen yayla ve domates çorbalarının gücüyle ayakta kalmayı başarıyorsun. Kış soğuğundan biraz etkilensen de hızlı toparlanan bir bünyeye sahipsin. O nedenle endişeye yer yok, biraz daha dikkatle ve daha fazla vitaminle, hastalıkları kolayca atlatabilirsin.