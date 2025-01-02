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Seçtiğin Çorbalara Göre Kışın Ne Kadar Hasta Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Çorbalara Göre Kışın Ne Kadar Hasta Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 20:31

Hangi çorbayı seçtiğin, bağışıklık sistemin ve hastalıklarla mücadelen hakkında düşündüğünden fazlasını söylüyor. Hadi o zaman, sen çorba tercihlerini yap biz de sana kışın ne kadar hasta olduğunu söyleyelim!

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1. Kışın hangi çorbayı kahvaltıda tercih edersin?

2. Dışarıdan geldiğinde olsa da içsem dediğin çorba nedir?

3. Hasta olduğunda seni ayağa kaldıran çorba hangisi diye sorsak?

4. Soğuk havalarda misafirine sofrana hangi çorbayı koyarsın?

5. Gece acıktın ve dolabı açtın, canın en çok hangi çorbayı çeker?

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6. Çorbacıya gittin ve menüde birkaç yöresel çorba gördün, hangisini denemek isterdin?

7. Çorba baharatsız olmaz, peki çorbana lezzet katmak istediğinde ne kullanırsın?

8. Sence hangi çorbanın tadı dışarıda yenilince daha iyi hissettiriyor?

9. Üzerine eklediğinde çorbanın tadını yükselten vazgeçilmez malzemen hangisi?

Kışın neredeyse hiç hastalanmıyorsun!

Kışın çorba hazırlamak da içmek de senden sorulur, hatta hastalıksavar çorba tariflerini neredeyse ezbere biliyorsun desek yeridir! Bu sayede bağışıklık sistemin iyi çalışıyor ve hastalıklara meydan okuyorsun. Vitamin takviyelerin ve şefkatle hazırlanan çorbaların seni kışa hazır hale getirmiş bile!

Arada bir hastalanıyorsun!

Zaman zaman hastalık kapıyorsun ama asla umutsuzluğa kapılmıyorsun. Vitamin, battaniye ve mis gibi bir tavuk suyuyla hemen toparlanıyorsun. Hem eğlenmeyi hem de iyileşmeyi aynı anda başarıyorsun. Endişeye gerek yok, soğuk kış günleri seni fazla korkutamaz!

Kışın sıklıkla hastalıkla mücadele edenlerdensin!

İtiraf edelim ki hastalıklar seni seviyor! Ama sen yayla ve domates çorbalarının gücüyle ayakta kalmayı başarıyorsun. Kış soğuğundan biraz etkilensen de hızlı toparlanan bir bünyeye sahipsin. O nedenle endişeye yer yok, biraz daha dikkatle ve daha fazla vitaminle, hastalıkları kolayca atlatabilirsin.

Sık sık doktor görenler kulübündensin!

Kabul edelim, kışın hastalıklarla başın dertte ama bu seni yıldırmasın! Şifalı çorbaların, sıcak içeceklerin ve bol dinlenmeyle bu kışı da atlatırsın. Tavuk suyuna şehriye senin kurtarıcın, tarhana çorbası ise moral kaynağın. Tabii, kışı az hastalanarak geçirmek için biraz daha dikkat şart!

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