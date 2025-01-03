Mükemmel Bir Eşlikçi: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?
Mükemmel Bir Eşlikçi: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?
Yemeklerin yanına hafif bir eşlikçi arayanların bakması gereken tarifi aşağıya bıraktık, deneyenlere şimdiden afiyet olsun! 😋
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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?
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