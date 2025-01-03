onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Mükemmel Bir Eşlikçi: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

etiket Mükemmel Bir Eşlikçi: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 19:31

Yemeklerin yanına hafif bir eşlikçi arayanların bakması gereken tarifi aşağıya bıraktık, deneyenlere şimdiden afiyet olsun! 😋

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Tohum karışımı için;

  • 1 YK susam

  • 1 YK kabak çekirdeği

  • 1 YK çöreotu

Havuç için;

  • 3 adet havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 adet soğan

  • 2 YK zeytinyağı

Sos için;

  • 2 YK zeytinyağı

  • 1 limon suyu

  • Tuz

Hazırlanışı

1. Havuçları patates soyucu ile soyun. Soğanları ince ince kesin. Yağ ve tuz ile karıştırıp sebze ayarında pişirin.

2. Tohumları da güveç içinde karıştırıp 180 derecede 6 dakika pişirin. Sos için gerekli malzemeleri çırpın ve pişen ürünlerle karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın