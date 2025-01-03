Mükemmel Bir Eşlikçi: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Yağlı Tohumlu Havuç Salatası Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Tohum karışımı için;

1 YK susam

1 YK kabak çekirdeği

1 YK çöreotu

Havuç için;

3 adet havuç

1 diş sarımsak

1 adet soğan

2 YK zeytinyağı

Sos için;

2 YK zeytinyağı

1 limon suyu

Tuz

Hazırlanışı

1. Havuçları patates soyucu ile soyun. Soğanları ince ince kesin. Yağ ve tuz ile karıştırıp sebze ayarında pişirin.

2. Tohumları da güveç içinde karıştırıp 180 derecede 6 dakika pişirin. Sos için gerekli malzemeleri çırpın ve pişen ürünlerle karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun!