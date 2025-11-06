onedio
article/comments
Pegasus 20 Euro Bilet Kampanyası Ne Zaman? 5-6 Kasım Pegasus Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Pegasus 20 Euro Bilet Kampanyası Ne Zaman? 5-6 Kasım Pegasus Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 10:33

Pegasus’un heyecanla beklenen yurt dışı uçak bileti kampanyası başladı. 20. yıla özel düzenlenen kampanya kapsamında 20 Euro’dan başlayan fiyatlarla seçili yurt dışı rotalarına bilet almak mümkün. Kampanya sadece Pegasus BolBol üyelerine özel ve sınırlı koltuk sayısıyla sunuluyor. Biletlemeler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. 

Peki kampanya hangi ülkelerde geçerli, nasıl yararlanılır ve şartlar neler?

Pegasus Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası Ne Zaman?

Pegasus’un yurt dışı kampanyası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü başladı ve 6 Kasım 2025 Perşembe günü 23.59’da sona erecek. Kampanya, 17 Kasım 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Biletlemenin Türkiye yerel saatine göre 5 Kasım 09.15 - 6 Kasım 23.59 arasında tamamlanması gerekiyor. 

Bu tarihlerde satın alınan biletler, belirtilen dönem içinde yapılacak yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Kampanya toplamda 100.000 koltuk ile sınırlı olduğu için erken davranmak büyük avantaj sağlayacak.

5-6 Kasım Pegasus Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Kampanya dahilindeki destinasyonlardan bazıları şöyle:

  • Berlin

  • Saraybosna

  • Stockholm

  • Tiran

  • Üsküp

  • Düsseldorf

Kampanya sadece direkt uçuşlarda ve Pegasus tarafından gerçekleştirilen seferlerde geçerli. Ortak (codeshare) uçuşlar kapsam dışı. Ayrıca Kıbrıs uçuşları kampanyaya dahil değil.

Uygun fiyatlı biletleri kaçırmamak için biletleme işlemleri sadece flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Başka satış kanallarında kampanya fiyatları geçerli değil.

Kampanyalı Pegasus Yurt Dışı Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Kampanyadan yararlanmak için Pegasus BolBol üyesi olmak gerekiyor. Üyeliği bulunmayan yolcular, biletleme sırasında ücretsiz olarak BolBol sistemine kayıt yaptırabiliyor.

Biletler yalnızca Light Paket kapsamında satışta. Bu pakette sadece koltuk altına sığan küçük bir çanta hakkı bulunuyor. Ancak kampanyaya özel olarak:

  • Kabin bagajı 5 Euro

  • 12 kg uçak altı bagaj 5 Euro karşılığında eklenebiliyor.

Daha fazla bagaj hakkı isteyen yolcular, 10 Euro farkla Süper Eko Paket’e geçiş yapabiliyor. Bu paketle birlikte hem koltuk altı çanta hem kabin bagajı hem de 20 kg uçak altı bagaj hakkı sunuluyor.

Pegasus 20 Euro Bilet Kampanya Şartları

  • Kampanyalı fiyatlar yalnızca seçili yurt dışı hatlarda geçerli.

  • Kampanya 100.000 koltuk ile sınırlı. Kapasite dolduğunda otomatik olarak sona eriyor.

  • Pegasus, kampanya koşullarını değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

  • Kampanyalı biletlerde iptal ve değişiklik işlemleri Pegasus’un genel kurallarına tabidir.

  • Para birimi seçimi TL veya Euro olarak yapılabiliyor.

