Pegasus 20 Euro Bilet Kampanyası Ne Zaman? 5-6 Kasım Pegasus Kampanyası Hangi Ülkelerde Geçerli?

Kampanyadan yararlanmak için Pegasus BolBol üyesi olmak gerekiyor. Üyeliği bulunmayan yolcular, biletleme sırasında ücretsiz olarak BolBol sistemine kayıt yaptırabiliyor.

Biletler yalnızca Light Paket kapsamında satışta. Bu pakette sadece koltuk altına sığan küçük bir çanta hakkı bulunuyor. Ancak kampanyaya özel olarak:

Kabin bagajı 5 Euro

12 kg uçak altı bagaj 5 Euro karşılığında eklenebiliyor.

Daha fazla bagaj hakkı isteyen yolcular, 10 Euro farkla Süper Eko Paket’e geçiş yapabiliyor. Bu paketle birlikte hem koltuk altı çanta hem kabin bagajı hem de 20 kg uçak altı bagaj hakkı sunuluyor.