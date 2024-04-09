Parçalanmış Bir Ulusu Birleştiren Oyun! Nelson Mandela, Güney Afrika'yı Nasıl Tek Bir Ulus Haline Getirdi?

Güney Afrika’nın sadece %10’luk nüfusunu kapsayan bu toplum, toplam nüfusa oranlarının düşüklüğüne rağmen çok uzun yıllar bu ülkenin tek egemen toplumu olarak kalmayı başardılar. Beyazlar bu egemenliklerini 'Apartheid' adı verilen Irkçı bir rejime borçluydular. Apartheid Rejimi, “Irk Ayrımcılığını” savunuyordu ve Güney Afrika toplumlarını ırklarına göre birbirlerinden ayırıyordu.

Afrika dilinde “Ayrılık” anlamına gelen Apartheid, Güney Afrika’daki beyaz azınlığı ülkenin tek ve egemen asli unsuru olarak kabul ediyordu. Ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan siyahlar ise yaşama hakkını saymazsak neredeyse hiçbir vatandaşlık hakkına sahip değildiler.