Parçalanmış Bir Ulusu Birleştiren Oyun! Nelson Mandela, Güney Afrika'yı Nasıl Tek Bir Ulus Haline Getirdi?
Parçalanmış Bir Ulusu Birleştiren Oyun! Nelson Mandela, Güney Afrika'yı Nasıl Tek Bir Ulus Haline Getirdi?
Ülkelerin tarihlerinden devraldığı toplumsal yaralar bazen öyle kırılmalara yol açar ki; bir milli maç sırasında, aynı ülkenin vatandaşlarının, aynı stadyumun içinde, farklı bayraklar sallayıp, farklı milli takımları desteklediği bir görüntüyü bile sunabilir...
Hikâyesini anlatacağımız spor da hikâyesini anlatacağımız ülke de bizim memlekete pek yakın sayılmaz.
Ancak duygudaşlığın ve sahiplenmenin verdiği ilham duygusunu ziyadesiyle iyi biliriz.
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Güney Afrika Cumhuriyeti, isminden de anlayabileceğiniz üzere Afrika kıtasının en güneyindeki topraklarda kurulmuş bir devlet. Bu toprakları önce Hollandalılar, sonra İngilizler sömürgeleştirdi.
“Ciddi bir Beyaz toplum” ifadesini kullandık ama elbette siyahlar/ yerli Afrikalılar kadar çok değil. Ancak diğer Afrika ülkelerine göre kayda değer bir orandan bahsediyoruz. Ülkenin ortalama %10’luk bir bölümünü kapsıyorlar. Bu da 2019 verilerine göre yaklaşık 4.5 milyona denk geliyor.
. Bu rejime göre, Güney Afrika’daki Avrupa kökenli Beyaz toplum dışında kalan diğer etnik unsurlar oy kullanamıyorlar, devlet hiyerarşisi içinde bir mevkiye gelemiyorlardı. Bu utanç verici, akıl almaz rejim günümüzden sadece 30 sene önceye kadar hala iktidardaydı.
Mandela, Apartheid’a karşı çıktı ve aralıksız tam 27 sene hapiste kaldı. Afrika ve dünyadaki ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin sembolü oldu. 1980'li yıllarda, ırkçılığa karşı mücadelenin bütün dünyada yoğunlaşması üzerine 1990’da serbest bırakıldı.
Güney Afrikalı Beyazların sahip olduğu en kıymetli hazineleri ve sembolleri ise bir oyundu. Bu oyunun adı yüzyıllar önce İngiltere’den getirdikleri Ragbi’ydi.
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Güney Afrika’nın ragbi maçlarında, taraftarlar eski rejimin sembolü olan Beyaz-Yeşil-Sarı formaları giyiyor; Beyaz üstünlüğünü savunan marşları okuyorlardı. Eski rejimin izlerine Ragbi tribünlerinde rastlanıyordu.
İlk olarak liderliğini yürüttüğü iktidardaki siyasi partinin Ulusal Ragbi takımını dağıtma kararını engelledi. “Beni lideriniz olarak seçtiniz” dedi Madiba, ulusal kongrede, “şimdi liderlik yapmama izin verin” Ardından Ragbi milli takımının kaptanı François Pienaar'ı başkanlık ofisine çağırarak görüştü. Ragbiyi "Tek takım tek ulus" sloganı ile bütün ülkenin oyunu yapmak istediğini söyledi.
Kampanya sonuç verdi, Siyah Güney Afrikalılar, Mandela’nın çağrısıyla, Beyaz Güney Afrikalıların oyununu sahiplenmeye başladı. İlk kez tribünde siyahlar ve beyazlar aynı bayrağı salladılar. Keseli Ceylanlar (Springboks) ismiyle bilinen Ragbi milli takımı, ülkede birliğin sembolü oldu.
Morgan Freeman ile Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Invictus (Yenilmez) adlı filmle beraber bu hikaye beyaz perdeye de taşındı!
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