Otobüs, Tren, Uçak, Feribot… Şehirler Arası Yolculukta Gençlerin Mutlaka Yaşadığı Bazı Durumlar

05.09.2025 - 13:22

Otobüs, tren, uçak ya da feribot fark etmez; şehirler arası yolculuk gençler için sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bavul hazırlama telaşıyla başlar, yol boyu atıştırmalıklarla devam eder, mola alanında çay ve tost keyfiyle renklenir. Tabii tüm bu maceranın bir de değişmeyen kısmı vardır: bilet fiyatını hesaplamak!

Yolculukta hepimizin yaşadığı o tanıdık durumlar var ki, her genç mutlaka kendinden bir parça bulacak! 👇

Bavul hazırlarken “Bu da lazım olur” diye ekleyip kapanmayan valiz draması...

Gideceğin şehir belli, kalacağın gün belli ama valize koydukların… belli değil. “Ya orada soğuk olursa?” diye ekstra hırka, “Belki spor yaparım” diye spor ayakkabı, “Orada kesin kombin yaparım” diye üç farklı ceket derken bir bakmışsın bavul kapanmaz olmuş ve üstüne çıkıp zıplamak zorunda kalmışsın!

Otogara/istasyona son dakika yetişme koşuşturması

Yolculuk saati yaklaştıkça hızla artan “acaba yetişecek miyim?” stresi. Hele ki öğrenciysen, o an otobüs şoförünün hızına hayatını emanet etmiş gibi hissedersin...

Pencere kenarı bulunca kendini bir filmin başrolü hissetme...

Bir tren ya da otobüs yolculuğu yapıyorsan ve şansına pencere kenarı düşmüşse, işte orada olay bitmiştir. Çalan müzikle beraber camdan dışarı bakarken, kendini adeta bir filmde sanırsın.

Otobüste yan koltuğa kimin oturacağını kestiremezsin...

Otobüs yolculuğu biraz şans işi. Bazen yanına oturan teyze tüm yol boyunca hayat hikayesini anlatır, bazen de bir genç oturur ve senin kafanda filmlerde olan büyük aşk hikayeleri canlanır...

Göz kapakların ağırlaşırken gaipten “5 dakika mola” anonsu!

Uzun otobüs yolculuklarının vazgeçilmezi: tam uykuya dalacakken şoförün sesiyle irkilirsin: “Değerli yolcularımız, 15 dakika mola!” Uykudan kopmuş olsan da, indiğinde o mola alanındaki çorba ve çay tüm yorgunluğunu unutturur!

Tüm bu yolculukların ortak noktası: bilet fiyatı 💸

Evet, yolculuğun macerası güzel ama bilet fiyatları her zaman düşündürür. Hele öğrenciysen, gidiş-dönüş maliyetini hesaplamak bir anda bütçe planlamasına döner. 😅

Maximum Genç’le şehirler arası ulaşımda 200 TL indirim seni bekliyor!

Otobüs, tren, uçak ya da feribot fark etmez… İş Bankası Maximum Genç Kredi Kart’ınla 750 TL ve üzeri bilet alımlarında 200 TL indirim seni bekliyor!

İşCep veya Maximum Mobil’de “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyaya gir, ‘’Katıl’’ butonuna tıkla, yolculuğun tadını çıkar!

