Otobüs, Tren, Uçak, Feribot… Şehirler Arası Yolculukta Gençlerin Mutlaka Yaşadığı Bazı Durumlar

Otobüs, tren, uçak ya da feribot fark etmez; şehirler arası yolculuk gençler için sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bavul hazırlama telaşıyla başlar, yol boyu atıştırmalıklarla devam eder, mola alanında çay ve tost keyfiyle renklenir. Tabii tüm bu maceranın bir de değişmeyen kısmı vardır: bilet fiyatını hesaplamak!

Yolculukta hepimizin yaşadığı o tanıdık durumlar var ki, her genç mutlaka kendinden bir parça bulacak! 👇