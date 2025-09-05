Otobüs, Tren, Uçak, Feribot… Şehirler Arası Yolculukta Gençlerin Mutlaka Yaşadığı Bazı Durumlar
Otobüs, tren, uçak ya da feribot fark etmez; şehirler arası yolculuk gençler için sadece bir yerden bir yere gitmek değildir. Bavul hazırlama telaşıyla başlar, yol boyu atıştırmalıklarla devam eder, mola alanında çay ve tost keyfiyle renklenir. Tabii tüm bu maceranın bir de değişmeyen kısmı vardır: bilet fiyatını hesaplamak!
Yolculukta hepimizin yaşadığı o tanıdık durumlar var ki, her genç mutlaka kendinden bir parça bulacak! 👇
Bavul hazırlarken “Bu da lazım olur” diye ekleyip kapanmayan valiz draması...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otogara/istasyona son dakika yetişme koşuşturması
Pencere kenarı bulunca kendini bir filmin başrolü hissetme...
Otobüste yan koltuğa kimin oturacağını kestiremezsin...
Göz kapakların ağırlaşırken gaipten “5 dakika mola” anonsu!
Tüm bu yolculukların ortak noktası: bilet fiyatı 💸
Maximum Genç’le şehirler arası ulaşımda 200 TL indirim seni bekliyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video