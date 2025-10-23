onedio
Osmanlı'da Kullanılan "Seyfiye"nin Kökü Olan "Seyf"in Kelime Anlamı Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
23.10.2025 - 22:41

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanlı dakikalarla devam ediyor. Yıllardır sevilerek takip edilen yarışmada sorulan sorular izleyenler tarafından da araştırılıyor. Bu kez yarışmacıya 'Seyfiye'nin Kökü Olan 'Seyf'in Kelime Anlamı Hangisidir?' sorusu soruldu. 

Peki bu sorunun cevabı nedir?

"Seyfiye"nin Kökü Olan "Seyf"in Kelime Anlamı Hangisidir?

A: Zırh

B: Kılıç

C: Yazlık

D: Asker

Doğru Cevap: B (Kılıç)

