Online Marketin Öncüsü Migros One, Yeni Yılı İş Ortaklarıyla Birlikte Kutladı!

Migros Türkiye
Migros Türkiye - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 13:48

Migros One, yeni yıla İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Rumeli Caddesi’nde, İstanbul Moda Akademisi binasını dönüştüren özel bir açık hava uygulamasıyla merhaba dedi.

Bina, Migros’un çoklu hizmet dünyasını yansıtan bir apartmana dönüştürüldü. Migros Sanal Market, Migros Hemen ve Migros Yemek’in birlikte kurgulandığı bu projede, her pencere farklı bir ihtiyacı anlatan konuşma balonlarıyla canlandırıldı. Bir daire akşam yemeğini Migros Yemek’ten söylerken, bir diğeri anlık market alışverişini Migros Hemen’den, bir başkası haftalık alışverişini Migros Sanal Market’ten yapıyor.

Bu yaratıcı kurgu ile Migros One, “Yemekse Yemek, Marketse Market” söylemini açık havaya taşıyarak, tüm ihtiyaçların Migros uygulaması üzerinden çözülebildiğini vurguluyor.

Projenin kalbinde Migros One’ın güçlü iş ortakları yer alıyor. Magnum, Omo, Yumoş, Elseve ve Nestle Migros Uygulaması çatısı altında bir araya gelerek yeni yıla özel, ortak ve etkisi yüksek bir iletişim çalışmasına imza atıyor. Bu birliktelik, farklı kategorilerden lider markaların aynı hikâyede buluştuğu güçlü bir iş birliği örneği olarak öne çıkıyor.

Şehrin kalbinde hayata geçen bu uygulama, Migros One uygulamasının hız, kolaylık ve zengin marka dünyasını tek noktada buluşturan hizmet anlayışını görünür kılıyor.

Migros One, iş ortaklarıyla birlikte yeni yıla girerken bir kez daha şunu söylüyor: İhtiyacın ne olursa olsun, hepsi Migros’ta. Hepsi tek uygulamada!

Migros Türkiye
Migros Türkiye
Onedio Üyesi
Sana, ailene, dostlarına, evcil hayvanına... Cebine, kalbine, sofrana, evine, sağlığına... Düne, bugüne, yarına #iyigelecek herşey Migros’ta. Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, günümüzde çok geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kırtasiye, züccaciye, beyaz eşya, kitap, kaset ve konfeksiyon gibi bölümleriyle hemen hemen tüm müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır.
