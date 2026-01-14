Online Marketin Öncüsü Migros One, Yeni Yılı İş Ortaklarıyla Birlikte Kutladı!
Migros One, yeni yıla İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Rumeli Caddesi’nde, İstanbul Moda Akademisi binasını dönüştüren özel bir açık hava uygulamasıyla merhaba dedi.
Sana, ailene, dostlarına, evcil hayvanına... Cebine, kalbine, sofrana, evine, sağlığına... Düne, bugüne, yarına #iyigelecek herşey Migros’ta. Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, günümüzde çok geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kırtasiye, züccaciye, beyaz eşya, kitap, kaset ve konfeksiyon gibi bölümleriyle hemen hemen tüm müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır.
