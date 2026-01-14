Online Marketin Öncüsü Migros One, Yeni Yılı İş Ortaklarıyla Birlikte Kutladı!

Bina, Migros’un çoklu hizmet dünyasını yansıtan bir apartmana dönüştürüldü. Migros Sanal Market, Migros Hemen ve Migros Yemek’in birlikte kurgulandığı bu projede, her pencere farklı bir ihtiyacı anlatan konuşma balonlarıyla canlandırıldı. Bir daire akşam yemeğini Migros Yemek’ten söylerken, bir diğeri anlık market alışverişini Migros Hemen’den, bir başkası haftalık alışverişini Migros Sanal Market’ten yapıyor.

Bu yaratıcı kurgu ile Migros One, “Yemekse Yemek, Marketse Market” söylemini açık havaya taşıyarak, tüm ihtiyaçların Migros uygulaması üzerinden çözülebildiğini vurguluyor.