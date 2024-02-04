Onedio’nun Astroloji Severleri Gökyüzünden Mesajınız Var
Onedio’nun Astroloji Severleri Gökyüzünden Mesajınız Var
Önemli ve aynı zamanda gergin enerjileri beraberinde getiren bir Yeni Ay haftasındayız. Önümüzdeki haftalarda bizleri korku, kaygı ve bağımlılıklar hakkında önemli bilgilerin ortaya çıkması ile sarsıcı bir uyanış dönemindeyiz. Karmalar bumerang gibi önümüze çıkacak atalarımızdan kendi yaptıklarımızdan kaynaklı tüm karmalar ile yüzleşeceğiz ve seçimlerimiz önem kazanacak ya karmalarımızı iyileştireceğiz ya da karşımıza çıkan gerçekleri reddederek karanlıkta kalmaya devam edeceğiz.
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Bu, bizi en yüksek iyiliğimize yükselmekten alıkoyan her şeyi özgürleştirmemiz için ŞAHANE bir dönem olacak.
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