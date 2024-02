Onedio’nun Astroloji Severleri Gökyüzünden Mesajınız Var

İnsanları inançlarını suistimal eden kişiler kurumlar gizli toplulukların yanı sıra maneviyat ruhsal arınma gerçek inancın doğru anlatımı gibi konular dünya da ülkemiz de her birimizin gündeminde olacak. Tıpta, psikoloji ile ilgili alanlarda yer altı dünyası ve hapishaneler ile ilgili konularda büyük bir revizyonlara tanıklık edeceğiz. Son otuz yılda gizlenen sırlar, hem hayatımızda hem de küresel ölçekte ortaya çıkabilir. Bu gezegensel döngüler her birimizi gerçeklerden kaçmayı nasıl sanrılar içinde nasıl yaşadığımıza uyandıracak ve bu anlamda büyük gelişmeler ile karşı karşıya kalacağız. Bu dönemin kazananları kaçmak yerine yüzleşme cesaretini ortaya koyanlar olacak. Hırs, öfke, önce ben, önce benim diyerek hakka girenler duygusal maddi manevi zarar verenler ise yaptıklarının karşılığını hiç beklemediklerinden alacakları enerjiler ile karşı karşıyalar. Ne ekersek onu biçeriz. Ve şimdi 4 Nisan 2023 ten bu yana yaşadığımız sarsıcı olayları haksızlıkları hatırlayalım. Bunlara neden olan kişi ve olayların yaptıklarının yanlarına kar kalmadığına tanıklık edebilmenin şükründe olalım. Her şey tam tersine dönüşüyor iyi olan haklı olup haksız düşen sabrın karşılığını almaya hazır olsun.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

