Önceki Hayatında Hangi Mesleği Yapıyordun?
Önceki Hayatında Hangi Mesleği Yapıyordun?
Sen önceki hayatında hangi mesleği yapıyordun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük yaşamında hangi tür işlerle ilgilenmekten hoşlanırsın?
4. Hangi ortamda çalışmak seni daha mutlu eder?
5. Nasıl çalışmaktan keyif alırsın?
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6. Sorumluluk almak seni gerer mi?
7. İş hayatında seni en çok ne motive eder?
8. Bir projeyi tamamlandıktan sonra hangi hissi yaşarsın?
9. Peki sevdiğin işi yapıp az para kazanmak mı yoksa sevmediğin işi yapıp çok para kazanmak mı?
10. Son olarak sahip olduğun işin kusursuz olmasına dikkat eder misin?
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Siyasi bir lider!
Sanatçı!
Bilim insanı!
Simyacı!
Yazar!
Zanaatkar!
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