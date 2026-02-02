onedio
Ölüm Daha Soğumadan Story Atanlar: Yas mı, Gösteri mi?

etiket Ölüm Daha Soğumadan Story Atanlar: Yas mı, Gösteri mi?

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
02.02.2026 - 07:01

Bir insan öldüğünde ilk refleks ne olmalı?

Durmak.

Susmak.

İçinden bir cümle geçirmek.

Belki bir dua.

Belki sadece derin bir nefes.

Ama hayır.

Bizde refleks: “Fotoğraf nerede?”

1. Sanki Google Drive’da “Ölürse Paylaşılır” Klasörü Var

Gerçekten soruyorum:

Bu fotoğraflar ne ara bu kadar hazır?

Daha ölüm haberi düşmeden:

– Beraber çekilmiş bir foto

– Altına siyah beyaz filtre

– Yanına bir kırık kalp emojisi

– Üstüne dramatik bir şarkı

Bir bakıyorsun:

İnsan ölmemiş de PR kampanyası başlamış gibi.

2. Paylaşımın Merkezi: “Ben”

Paylaşımın dili hep aynı:

“Çok şey paylaştık.”

“Birlikte ne güzel işler yaptık.”

“Beni ne  çok severdin.”

‘’ Sana çok yakışıyor dediğin elbiseyi hep giyeceğim’’

“Ne kadar duru bir güzelliğin var derdin”

“Sen gerçek bir sanatçısın demiştin” ve bu gibi kişisel methiyeler. Burada amaç bak ben ona bu kadar yakındım, o benim ne kadar kıymetli olduğumun farkındaydı. Gerizekalı değilsen, sen de benim ne denli kıymetli olduğumu anla bir zahmet.  Bak ben kimlerle dostluk yapmışım. 

Yani  cümlelerin öznesi kim?

Hep ‘ben’.

Ölen kişi arka planda.

Asıl vitrine çıkan şey:

– Yakınlık

– Tanışıklık

– Aynı karede bulunmuş olma ayrıcalığı

Yani yas değil bu.

Bu, “Ben de vardım” bildirimi.

3. Dua Değil, Algı Yönetimi

Kimse şunu yazmıyor mesela:

“Sessizce anıyorum.”

Çünkü o paylaşılmaz.

Like getirmez.

Etkileşim yaratmaz.

Oysa dua, gösterilmez.

Yas, ilan edilmez.

Acı, story süresi kadar değildir.

Ama biz ne yapıyoruz?

Ölenin yeni yolculuğuna bir cümle göndermek yerine,

kendi sosyal sermayemizi besliyoruz.

4. Gerçek Yas Sessizdir (Ve Filtre Sevmez)

Gerçekten üzgün olan insan:

– Telefona sarılmaz

– En iyi fotoğrafı seçmez

– Caption düşünmez

Gerçek yas:

– Bir sandalyede oturur

– Bir anı gelir, boğaz düğümlenir

– Kimse görmez

Ve evet,

Kimse görmediği için daha gerçektir.

5. Ölüm Bir Sahne Değildir

Kimsenin ölümü,

– Senin duygusal şovuna

– Senin “ne kadar hassasım” performansına

– Senin “biz çok yakındık” ispatına

malzeme değildir.

Ölüm,

ışıkların kapandığı yerdir.

Ama biz ışıkları açıp selfie çekiyoruz.

6. Belki de Hiçbir Şey Paylaşmamak En Saygılısıdır

Evet, radikal bir fikir:

Hiçbir şey paylaşmamak.

– Ne fotoğraf

– Ne uzun metin

– Ne “canım dostum” klişesi

Sadece içinden:

“Yolun açık olsun.”

Ve geçmek.

Çünkü bazı şeyler

timeline’a değil,

vicdana yakışır.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

