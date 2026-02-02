Ölüm Daha Soğumadan Story Atanlar: Yas mı, Gösteri mi?

Gerçekten soruyorum:

Bu fotoğraflar ne ara bu kadar hazır?

Daha ölüm haberi düşmeden:

– Beraber çekilmiş bir foto

– Altına siyah beyaz filtre

– Yanına bir kırık kalp emojisi

– Üstüne dramatik bir şarkı

Bir bakıyorsun:

İnsan ölmemiş de PR kampanyası başlamış gibi.

2. Paylaşımın Merkezi: “Ben”

Paylaşımın dili hep aynı:

“Çok şey paylaştık.”

“Birlikte ne güzel işler yaptık.”

“Beni ne çok severdin.”

‘’ Sana çok yakışıyor dediğin elbiseyi hep giyeceğim’’

“Ne kadar duru bir güzelliğin var derdin”

“Sen gerçek bir sanatçısın demiştin” ve bu gibi kişisel methiyeler. Burada amaç bak ben ona bu kadar yakındım, o benim ne kadar kıymetli olduğumun farkındaydı. Gerizekalı değilsen, sen de benim ne denli kıymetli olduğumu anla bir zahmet. Bak ben kimlerle dostluk yapmışım.

Yani cümlelerin öznesi kim?

Hep ‘ben’.

Ölen kişi arka planda.

Asıl vitrine çıkan şey:

– Yakınlık

– Tanışıklık

– Aynı karede bulunmuş olma ayrıcalığı

Yani yas değil bu.

Bu, “Ben de vardım” bildirimi.

3. Dua Değil, Algı Yönetimi

Kimse şunu yazmıyor mesela:

“Sessizce anıyorum.”

Çünkü o paylaşılmaz.

Like getirmez.

Etkileşim yaratmaz.

Oysa dua, gösterilmez.

Yas, ilan edilmez.

Acı, story süresi kadar değildir.

Ama biz ne yapıyoruz?

Ölenin yeni yolculuğuna bir cümle göndermek yerine,

kendi sosyal sermayemizi besliyoruz.