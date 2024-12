Olmaktan Korktuğun Kişiye Dönüştün mü?

Sen, bir zamanlar dönüşmekten en çok korktuğun kişiye benzemekten çekinirdin. O kişi, belki seni inciten biriydi, belki hayatındaki eksikliklerin ya da kırgınlıkların sebebi olarak gördüğün biriydi. Ne olursa olsun, ona dönüşmek seni hep rahatsız etti, bu fikir aklına düştüğünde bile kendine sözler verdin: Asla onun gibi olmayacağım. Ancak şimdi, fark ediyorsun ki, korkularının en büyüğü gerçekleşmiş. O kişiye benziyorsun; belki konuşma tarzında, belki insanlara davranışında, belki de hayata yaklaşımında. Bu farkındalık bir anda gelip seni sarsmış olabilir ya da zamanla, küçük işaretlerle yüzleşmişsindir. Belki onun sertliği sende yer buldu, belki onun duyarsızlığı ya da ilgisizliği... Bazen öyle bir an gelir ki, kendi yansımana bakıp, aslında ne kadar değiştiğini ve geçmişte kaçındığın şeyin tam da sana dönüştüğünü görürsün. Bu, insanın içine dokunan, ağır bir farkındalıktır. Ama unutmamalısın, bu dönüşüm bir son değil. İnsan her an değişebilir, her an kendini yeniden inşa edebilir. Ona benzediğini fark etmek, aslında onun hatalarını tekrar etmemek için bir fırsat olabilir. Bu, geçmişle yüzleşip kendine dürüst olmanın en zor, ama en güçlü adımıdır. Evet, bir zamanlar korktuğun kişiye benzemiş olabilirsin; ama kim olmak istediğin hâlâ senin ellerinde. Bu farkındalık, seni bambaşka bir yola götürebilir, yeter ki değişmek için cesaretin olsun.