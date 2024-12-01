Olmaktan Korktuğun Kişiye Dönüştün mü?
Olmaktan Korktuğun Kişiye Dönüştün mü?
Herkesin, bir gün dönüşmekten korktuğu biri vardır. Belki ailesinden biri gibi katı ve soğuk olma düşüncesi korkutur insanı; belki de çevresindeki bir arkadaş gibi duyarsız ya da bencil olma fikri... Bu korku, aslında kişinin kendini koruma içgüdüsünden gelir; o kişiye benzediğinde, içindeki bir parçayı kaybedeceğinden endişe eder. Kimi zaman bu korku, davranışlarımızı şekillendirir ve bizi daha dikkatli biri yapar. Ama insan, kaçındığı şeylerden çokça ders alır; çünkü korktuğumuz kişi olmamak için, aslında kim olmak istediğimizi daha iyi anlarız. Peki sen olmaktan korktuğun kişiye dönüştün mü?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin için mutluluk ne?
4. Genel olarak hep olumsuz şeyler mi düşünüyorsun?
5. İnsanlarda seni en çok ne rahatsız eder?
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6. Çok üzülünce ne yaparsın?
7. Hayatında her şey yolunda mı?
8. Sana zor gelen şeylerle mücadele edebilir misin?
9. Korkuların hayatını engelliyor mu?
10. Kendine güvenini puanla bakalım!
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Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmüşsün!
Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmek üzeresin!
Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmemişsin!
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