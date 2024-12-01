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Olmaktan Korktuğun Kişiye Dönüştün mü?

Olmaktan Korktuğun Kişiye Dönüştün mü?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 15:01

Herkesin, bir gün dönüşmekten korktuğu biri vardır. Belki ailesinden biri gibi katı ve soğuk olma düşüncesi korkutur insanı; belki de çevresindeki bir arkadaş gibi duyarsız ya da bencil olma fikri... Bu korku, aslında kişinin kendini koruma içgüdüsünden gelir; o kişiye benzediğinde, içindeki bir parçayı kaybedeceğinden endişe eder. Kimi zaman bu korku, davranışlarımızı şekillendirir ve bizi daha dikkatli biri yapar. Ama insan, kaçındığı şeylerden çokça ders alır; çünkü korktuğumuz kişi olmamak için, aslında kim olmak istediğimizi daha iyi anlarız. Peki sen olmaktan korktuğun kişiye dönüştün mü?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Senin için mutluluk ne?

4. Genel olarak hep olumsuz şeyler mi düşünüyorsun?

5. İnsanlarda seni en çok ne rahatsız eder?

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6. Çok üzülünce ne yaparsın?

7. Hayatında her şey yolunda mı?

8. Sana zor gelen şeylerle mücadele edebilir misin?

9. Korkuların hayatını engelliyor mu?

10. Kendine güvenini puanla bakalım!

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Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmüşsün!

Sen, bir zamanlar dönüşmekten en çok korktuğun kişiye benzemekten çekinirdin. O kişi, belki seni inciten biriydi, belki hayatındaki eksikliklerin ya da kırgınlıkların sebebi olarak gördüğün biriydi. Ne olursa olsun, ona dönüşmek seni hep rahatsız etti, bu fikir aklına düştüğünde bile kendine sözler verdin: Asla onun gibi olmayacağım. Ancak şimdi, fark ediyorsun ki, korkularının en büyüğü gerçekleşmiş. O kişiye benziyorsun; belki konuşma tarzında, belki insanlara davranışında, belki de hayata yaklaşımında. Bu farkındalık bir anda gelip seni sarsmış olabilir ya da zamanla, küçük işaretlerle yüzleşmişsindir. Belki onun sertliği sende yer buldu, belki onun duyarsızlığı ya da ilgisizliği... Bazen öyle bir an gelir ki, kendi yansımana bakıp, aslında ne kadar değiştiğini ve geçmişte kaçındığın şeyin tam da sana dönüştüğünü görürsün. Bu, insanın içine dokunan, ağır bir farkındalıktır. Ama unutmamalısın, bu dönüşüm bir son değil. İnsan her an değişebilir, her an kendini yeniden inşa edebilir. Ona benzediğini fark etmek, aslında onun hatalarını tekrar etmemek için bir fırsat olabilir. Bu, geçmişle yüzleşip kendine dürüst olmanın en zor, ama en güçlü adımıdır. Evet, bir zamanlar korktuğun kişiye benzemiş olabilirsin; ama kim olmak istediğin hâlâ senin ellerinde. Bu farkındalık, seni bambaşka bir yola götürebilir, yeter ki değişmek için cesaretin olsun.

Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmek üzeresin!

Sen, bir zamanlar olmaktan en çok korktuğun kişiye dönüşmeye çok yaklaştığını hissediyorsun. Bu düşünce, içini kemiriyor; çünkü onun gibi olmamak için kendine verdiğin sözleri hatırlıyorsun. Belki onun sertliği, ilgisizliği ya da bencilliği seni korkutmuştu. Onun hatalarını yapmamaya, onun gibi olmamaya öyle kararlıydın ki, bu düşünce seni hem motive etmiş hem de yıpratmıştı. Ama şimdi, davranışlarına baktığında o kişinin izlerini kendi hayatında görmeye başlıyorsun. Belki eskiden anlayışla yaklaştığın şeylere şimdi daha tahammülsüzsün. Belki eskiden önem verdiğin insanlar artık gözüne daha önemsiz geliyor. Söylediğin bir söz, yaptığın bir hareket ya da hissettiğin bir duygu seni durdurup düşündürüyor: Ben böyle biri değildim. Ve tam da o anda, korktuğun kişiyle arandaki mesafenin ne kadar azaldığını fark ediyorsun. Bu, bir uçurumun kenarına yaklaşmak gibi. Her adımda biraz daha yaklaşıyorsun, ama durup geri dönme şansın hâlâ var. İnsan, kimi zaman korktuğu şeye istemeden yaklaşır; çünkü kaçmaya çalıştıkça onun etkisinde kalır. Ama unutma, bu bir son değil, bir uyarıdır. O kişiye dönüşmemek için hâlâ zamanın var, hâlâ kontrol sende.

Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmemişsin!

Sen, bir zamanlar olmaktan en çok korktuğun kişiye dönüşmemişsin. O kişiye benzeme düşüncesi, yıllarca zihninde bir uyarı gibi çınlamış olabilir. Onun yaptığı hataları tekrarlamamak için kendine verdiğin sözleri her zaman aklında tutmuşsun. Ve şimdi, geriye dönüp baktığında, o korkunun seni nasıl şekillendirdiğini ve koruduğunu görebiliyorsun. Sen, onun izinden gitmek bir yana, onun tam tersi bir yöne yürümüşsün; onun yarattığı yıkımları kendi hayatında onarmışsın. Onun gibi olmak yerine, onun yaptığı hatalardan ders almışsın. Belki onun sertliği seni daha yumuşak yapmış, belki onun ilgisizliği seni daha anlayışlı kılmış. Onun kırdığı yerlerde sen şifa olmuşsun, onun boş bıraktığı alanları sen sevginle doldurmuşsun. O kişiyle arandaki mesafenin bu kadar büyük olması, senin bilinçli çabanın bir sonucu. Çünkü sen, o kişinin yolundan gitmeyi reddettin ve kendin için daha iyi bir yol seçtin. Belki o kişi hâlâ hayatında bir yerde duruyor ve onun varlığı, kim olmak istemediğini sana sürekli hatırlatıyor. Ama bu, senin için bir yük değil, bir hatırlatıcı olmuş. Sen, onun korkularından, kırgınlıklarından ya da yanlışlarından kendine dersler çıkarmışsın. Onun etkisi altında kalmak yerine, kendi değerlerini yaratmış ve onlara tutunmuşsun.

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İnci Döşer
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