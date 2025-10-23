onedio
OGM Pictures İmzalı "Sakla Beni" PRODU Awards 2025’te Türkiye’ye Çifte Zafer Getirdi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.10.2025 - 15:48

Yaratıcı yapımlarıyla Türkiye televizyon endüstrisinde fark yaratan OGM PICTURES, bu yıl PREMIOS PRODU Awards 2025’te iki önemli ödül birden kazanarak adını Latin Amerika’nın en prestijli sahnelerinden birine altın harflerle yazdırdı. “Sakla Beni (Lost in Love)” dizisiyle elde edilen bu çifte zafer, Türk dizilerinin küresel çapta ulaştığı gücü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk dizi sektörünün öncü yapım şirketlerinden OGM PICTURES, yurt dışı başarılarıyla gündem oldu.

OGM PICTURES, Latin Amerika’nın televizyon ve eğlence dünyasındaki en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen PREMIOS PRODU Awards 2025’te iki büyük ödülle Türkiye’ye gurur yaşattı.

OGM PICTURES imzası taşıyan, uluslararası dağıtımı OGM UNIVERSE tarafından gerçekleştirilen “Sakla Beni” (Lost in Love), İspanyolca Olmayan En İyi Romantik Telenovela ödülünün sahibi oldu. Dizinin başrol oyuncularından Cemre Baysel ise etkileyici performansıyla İspanyolca Olmayan En İyi Romantik Telenovela Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Bu çifte ödül, Türk dizilerinin küresel arenadaki etkisini bir kez daha tescillerken, OGM PICTURES’ın hikâye anlatımındaki yaratıcılığını ve vizyonunu uluslararası ölçekte taçlandırdı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizinin senaryosu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci ve Tamer Levent gibi usta isimler yer alıyor.

Türk dizilerinin uluslararası alandaki yükselişini simgeleyen bu başarı, hem yapım kalitesi hem de duygusal derinliğiyle Sakla Beni’yi küresel izleyicinin radarına taşıdı.

PRODU Awards 2025 töreni, dünyanın dört bir yanından öne çıkan televizyon yapımlarını ve yeteneklerini onurlandırmak üzere 11 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

