OGM Pictures İmzalı "Sakla Beni" PRODU Awards 2025’te Türkiye’ye Çifte Zafer Getirdi!
Yaratıcı yapımlarıyla Türkiye televizyon endüstrisinde fark yaratan OGM PICTURES, bu yıl PREMIOS PRODU Awards 2025’te iki önemli ödül birden kazanarak adını Latin Amerika’nın en prestijli sahnelerinden birine altın harflerle yazdırdı. “Sakla Beni (Lost in Love)” dizisiyle elde edilen bu çifte zafer, Türk dizilerinin küresel çapta ulaştığı gücü bir kez daha gözler önüne serdi.
Türk dizi sektörünün öncü yapım şirketlerinden OGM PICTURES, yurt dışı başarılarıyla gündem oldu.
Bu çifte ödül, Türk dizilerinin küresel arenadaki etkisini bir kez daha tescillerken, OGM PICTURES’ın hikâye anlatımındaki yaratıcılığını ve vizyonunu uluslararası ölçekte taçlandırdı.
