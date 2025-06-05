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OGM Pictures, Golden Globes ve SXSW London Paneliyle Dünya Sahnesinde!

OGM Pictures, Golden Globes ve SXSW London Paneliyle Dünya Sahnesinde!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 14:28

Golden Globes ve South by Southwest (SXSW) London iş birliğiyle 3 Haziran Salı günü Soho House Shoreditch’te düzenlenen özel panel, OGM Pictures’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ve OGM Pictures’ın Kurucusu Onur Güvenatam ev sahipliği yaptı ve panele film ve televizyon dünyasından seçkin davetliler katıldı.

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Golden Globes ve South by Southwest (SXSW) London iş birliğiyle 3 Haziran Salı günü Soho House Shoreditch’te düzenlenen özel panel, OGM Pictures’ın katkılarıyla hayata geçirildi.

Golden Globes ve South by Southwest (SXSW) London iş birliğiyle 3 Haziran Salı günü Soho House Shoreditch’te düzenlenen özel panel, OGM Pictures’ın katkılarıyla hayata geçirildi.

Etkinlikte, Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ve OGM Pictures’ın Kurucusu Onur Güvenatam ev sahipliği yaptı. “Sınırların Ötesinde: Sinemada Küresel Sesler” başlıklı bu özel buluşmaya sinema ve televizyon dünyasının seçkin isimleri katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Helen Hoehne üstlenirken; konuşmacılar arasında Onur Güvenatam, görüntü yönetmeni Diana Olifirova, Carnival Films CEO’su ve yapımcısı Gareth Neame ile yapımcı ve şirketin genel müdürü Nigel Marchant yer aldı.

Panelin moderatörlüğünü Helen Hoehne üstlenirken; konuşmacılar arasında Onur Güvenatam, görüntü yönetmeni Diana Olifirova, Carnival Films CEO’su ve yapımcısı Gareth Neame ile yapımcı ve şirketin genel müdürü Nigel Marchant yer aldı.

Panelistler; Downton Abbey ve 2025 Golden Globe Ödülleri’nde “En İyi Dizi” ve “Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu” dallarında aday gösterilen The Day of the Jackal gibi uluslararası projelerdeki rolleriyle dikkat çekti. Etkinlikte, küresel ölçekte hikâye anlatımının gelişimi, Türk yapımlarının dünya sahnesindeki artan etkisi ve kültürel özgünlüğün korunarak uluslararası izleyiciyle nasıl buluşturulabileceği tartışıldı. Panel, sektör profesyonellerinin yanı sıra medya mensupları ve özel davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

OGM Pictures’ın yalnızca beş yıl içinde Türkiye’de ve globalde oluşturduğu etkiyi anlatan Onur Güvenatam, konuşmasında şirketin yaratıcı vizyonunu vurguladı.

OGM Pictures’ın yalnızca beş yıl içinde Türkiye’de ve globalde oluşturduğu etkiyi anlatan Onur Güvenatam, konuşmasında şirketin yaratıcı vizyonunu vurguladı.

Özgün anlatılara ve duygusal bağ kurma gücüne önem verdiklerini belirten Güvenatam, şunları söyledi:

“Artık hikâyelerin sınırları yok. Gerçek, samimi ve kültürel kökleri güçlü hikâyeler, dünya çapında karşılık buluyor. OGM Pictures olarak inanıyoruz ki, bir hikâye ne kadar yerel ve duygusal olarak dürüstse, evrensel etkisi de o kadar büyük olur. Kültürel kimlikten ödün vermeden dünyaya ulaşmak mümkün. Bugün bir yaratıcı İstanbul’dan dünyaya sesini özgürce duyurabiliyor. Hedefimiz, Türk hikâyelerini dünya ile buluşturmanın yanı sıra Hollywood’da da kalıcı bir yer edinmek. Sonuçta izleyici, hikâyenin nereden geldiğinden çok, ona ne hissettirdiğiyle ilgilenir.”

Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ise konuşmasına Onur Güvenatam’a teşekkür ederek başladı ve şunları dile getirdi:

Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ise konuşmasına Onur Güvenatam’a teşekkür ederek başladı ve şunları dile getirdi:

'Golden Globes olarak geçen Ekim ayında OGM Pictures ile Londra Film Festivali kapsamındaki iş birliğimizin devamı olan bu etkinlikte; bu kez global hikaye anlatıcılığının zenginliğini kutluyoruz. Global hikaye anlatıcılığında farklı seslerin daha fazla duyulabilmesi için bir platform oluşturduğuna da inandığım bu çok anlamlı panelde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.' 

Panelden bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz:

Panelden bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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