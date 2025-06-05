OGM Pictures, Golden Globes ve SXSW London Paneliyle Dünya Sahnesinde!
Golden Globes ve South by Southwest (SXSW) London iş birliğiyle 3 Haziran Salı günü Soho House Shoreditch’te düzenlenen özel panel, OGM Pictures’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ve OGM Pictures’ın Kurucusu Onur Güvenatam ev sahipliği yaptı ve panele film ve televizyon dünyasından seçkin davetliler katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Golden Globes ve South by Southwest (SXSW) London iş birliğiyle 3 Haziran Salı günü Soho House Shoreditch’te düzenlenen özel panel, OGM Pictures’ın katkılarıyla hayata geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panelin moderatörlüğünü Helen Hoehne üstlenirken; konuşmacılar arasında Onur Güvenatam, görüntü yönetmeni Diana Olifirova, Carnival Films CEO’su ve yapımcısı Gareth Neame ile yapımcı ve şirketin genel müdürü Nigel Marchant yer aldı.
OGM Pictures’ın yalnızca beş yıl içinde Türkiye’de ve globalde oluşturduğu etkiyi anlatan Onur Güvenatam, konuşmasında şirketin yaratıcı vizyonunu vurguladı.
Golden Globes Başkanı Helen Hoehne ise konuşmasına Onur Güvenatam’a teşekkür ederek başladı ve şunları dile getirdi:
Panelden bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın