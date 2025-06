OGM Pictures, Golden Globes ve SXSW London Paneliyle Dünya Sahnesinde!

Panelistler; Downton Abbey ve 2025 Golden Globe Ödülleri’nde “En İyi Dizi” ve “Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu” dallarında aday gösterilen The Day of the Jackal gibi uluslararası projelerdeki rolleriyle dikkat çekti. Etkinlikte, küresel ölçekte hikâye anlatımının gelişimi, Türk yapımlarının dünya sahnesindeki artan etkisi ve kültürel özgünlüğün korunarak uluslararası izleyiciyle nasıl buluşturulabileceği tartışıldı. Panel, sektör profesyonellerinin yanı sıra medya mensupları ve özel davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.