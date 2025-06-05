OGM Pictures, Golden Globes ve SXSW London Paneliyle Dünya Sahnesinde!

Özgün anlatılara ve duygusal bağ kurma gücüne önem verdiklerini belirten Güvenatam, şunları söyledi:

“Artık hikâyelerin sınırları yok. Gerçek, samimi ve kültürel kökleri güçlü hikâyeler, dünya çapında karşılık buluyor. OGM Pictures olarak inanıyoruz ki, bir hikâye ne kadar yerel ve duygusal olarak dürüstse, evrensel etkisi de o kadar büyük olur. Kültürel kimlikten ödün vermeden dünyaya ulaşmak mümkün. Bugün bir yaratıcı İstanbul’dan dünyaya sesini özgürce duyurabiliyor. Hedefimiz, Türk hikâyelerini dünya ile buluşturmanın yanı sıra Hollywood’da da kalıcı bir yer edinmek. Sonuçta izleyici, hikâyenin nereden geldiğinden çok, ona ne hissettirdiğiyle ilgilenir.”