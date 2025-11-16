O Sana Ne Kadar Süre Sonra Geri Dönecek?
Birini seviyorsunuz, onunla zaman geçirmekten keyif alıyorsunuz ve onunla daha fazla anı biriktirmek istiyorsunuz. Ancak bazen, belirsizlikler ve beklenmedik durumlar karşısında kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. İşte tam da bu noktada, 'Acaba o bana ne zaman geri dönecek?' sorusu zihninizi kurcalamaya başlar.
1. Seni aradığında ya da mesaj attığında sen genellikle ne yaparsın?
2. Aranızdaki iletişim genellikle nasıl?
3. O kişiyi düşündüğünde aklına en çok hangi duygu geliyor?
4. Aranızdaki bağ daha çok hangi türde?
5. Ona mesaj attığında genellikle geri dönüş süresi ne kadar olur?
6. Eski mesajlaşmalarınıza baktığında genelde hangi durum hakim?
7. O kişiyi gördüğünde veya mesaj geldiğinde tepkine en yakın seçenek hangisi?
8. Son olarak onun dönmesini istiyor musun?
Birkaç güne geri dönecek!
1-2 aya geri dönecek!
Belki 2 yıla geri döner.
O geri dönmeyecek!
