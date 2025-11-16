onedio
O Sana Ne Kadar Süre Sonra Geri Dönecek?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.11.2025 - 14:01

Birini seviyorsunuz, onunla zaman geçirmekten keyif alıyorsunuz ve onunla daha fazla anı biriktirmek istiyorsunuz. Ancak bazen, belirsizlikler ve beklenmedik durumlar karşısında kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. İşte tam da bu noktada, 'Acaba o bana ne zaman geri dönecek?' sorusu zihninizi kurcalamaya başlar.

1. Seni aradığında ya da mesaj attığında sen genellikle ne yaparsın?

2. Aranızdaki iletişim genellikle nasıl?

3. O kişiyi düşündüğünde aklına en çok hangi duygu geliyor?

4. Aranızdaki bağ daha çok hangi türde?

5. Ona mesaj attığında genellikle geri dönüş süresi ne kadar olur?

6. Eski mesajlaşmalarınıza baktığında genelde hangi durum hakim?

7. O kişiyi gördüğünde veya mesaj geldiğinde tepkine en yakın seçenek hangisi?

8. Son olarak onun dönmesini istiyor musun?

Birkaç güne geri dönecek!

Tahmin edemeyeceğin biri, seninle yeniden bağlantı kurmak için dakikaları sayıyor! O kişi, seninle tekrar irtibata geçmek için adeta yanıp tutuşuyor. Haydi, biraz daha heyecan katmama izin ver. Bu beklenmedik mesaj, çok daha yakın bir zamanda karşına çıkacak. Belki de en az beklemediğin bir anda, belki de tam da ihtiyacın olan bir zamanda. Bu yüzden gözlerini dört aç ve beklemeye devam et. Ve unutma, bu tür sürprizler her zaman için heyecan verici olur. Bu yüzden biraz heyecanlanman gayet normal. Sonuçta, kim bilir neler olacak? Belki de hayatının en güzel sürprizlerinden biri kapıda bekliyor olabilir. Bu yüzden, biraz daha sabırlı ol ve bu heyecan verici bekleyişin tadını çıkar!

1-2 aya geri dönecek!

Biraz zaman alabilir, evet, ama o özlediğin kişi, o hayatının parçası olan insan, mutlaka geri dönecek. Belki biraz sabır gerektirecek, belki de bu süreç biraz zorlu olacak. Ancak unutma, her zorlu sürecin sonunda mutlaka bir ödül vardır ve bu ödül, onunla yeniden bir araya gelmek olacak. Bu süreçte, belki de hayatın sana sunduğu en güzel fırsatları yakalayacaksın. Belki de hayatın sana sunduğu bu fırsatları değerlendirebilmek için, bu süreci yaşaman gerekiyordu. Bu süreçte, belki de kendini daha iyi tanıyacak, belki de hayat hakkında daha çok şey öğreneceksin.

Belki 2 yıla geri döner.

Biraz sabır gerektiren bu dönemde, eski sevgilinin sana geri dönme olasılığı var. Ancak bu, biraz zaman alabilir ve hemen gerçekleşmeyebilir. Bu süre zarfında, belki de en iyi yol, kendi hayatına odaklanmak olacaktır. Bir süreliğine, kendi dünyanın merkezine yerleş ve kendi hayatına odaklanmayı dene. Kendi hobilerin, ilgi alanların, hedeflerin üzerine düşün. Belki de bu süreç, senin için bir keşif yolculuğu olabilir. Kendi hayatının kahramanı olma fırsatını yakala ve bu süreci, kendi kişisel gelişimin için bir fırsat olarak gör. Eski sevgilinin sana geri dönme ihtimali, belki de biraz zaman ve sabır gerektirecek. Ancak bu süre zarfında, kendi hayatına odaklanmak ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, senin için en iyi seçenek olabilir. Bu süreçte, kendi hayatının kontrolünü eline al ve kendi hikayenin yazarı ol. Kendi hayatına odaklanmayı, biraz olsun kendine vakit ayırmayı dene. Kim bilir, belki de bu süreçte, yeni bir hobi keşfedebilir, yeni bir hedef belirleyebilir veya hayatını daha da anlamlı kılacak yeni bir yol bulabilirsin.

O geri dönmeyecek!

cdn.thepublive.com

Bir dönüşün eşiğinde duruyor gibi hissediyor olabilirsin, ama şu an için geri dönüş olasılığı oldukça düşük görünüyor. Belki de bu durumu kabullenmek ve gözlerini kapatıp geriye dönmemek en iyisi. Kendine biraz zaman ver, belki de bu süreçte kendini keşfetmek ve kendi ihtiyaçlarına öncelik vermek sana daha iyi gelebilir. Unutma, hayat bazen bizi zorlu yollardan geçirerek aslında ne istediğimizi, neye ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlamamızı sağlar. Bu süreci bir dönüşüm ve yeniden doğuş olarak gör ve kendine bir şans ver. Belki de bu, senin için en iyi seçenek olabilir.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
