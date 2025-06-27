Neden Müzik Dinlediğimizde Tüylerimiz Diken Diken Oluyor?
Korktuğumuzda, üşüdüğümüzde ya da şok edici bir şey duyduğumuzda tüylerimiz diken diken olabiliyor. Fizyolojik pek çok etmen sıralayabiliriz ama bu sefer bazı şarkıları dinlerken tüylerimizin diken diken olduğu dikkatimizi çekti ve bunu araştırmak istedik. Peki neden bazı şarkıları dinlediğimizde tüylerimiz diken diken olur?
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Açmayın abi şöyle şarkılar...
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Sadece müzikte değil elbette. Frisson her yerde karşımıza çıkabilir.
İyi de bu ürperti neden oluyor?
Peki bu fizyolojik etki, evrimsel süreçte bizde halen kalmış olabilir mi?
Herkes bu etkiyi yaşıyor mu?
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"Frisson denilen şeyin bilimsel olarak takibi nasıl yapıldı?" diye soran olursa... 👇
Hangi tür müziklerin Frisson yarattığına bakmışlar.
Frisson yaşayanların ortak özellikleri ise oldukça dikkat çekici.
İşte bu yüzden, bazı insanlar sadece müzik dinlemiyor, müzik dinlerken resmen o şarkının içinde yaşıyorlar!
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