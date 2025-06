Neden Müzik Dinlediğimizde Tüylerimiz Diken Diken Oluyor?

Araştırmalara göre frisson, beynimizin beklemeyen bir şeyin hoşuna gideni sevmesinden kaynaklanıyor. Mesela bir şarkının nakaratı ya da giriş müziği bile olabilir. Dinleyen kişi o ana kadar bir beklenti oluşturuyor ve o an geldiğinde vücut 'Vay be!' diyerek tepki veriyor. Tüylerin diken diken olması, beynin 'Bu an bana biraz özel gibi geldi.' demesi gibi bir şey.