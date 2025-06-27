Neden Müzik Dinlediğimizde Tüylerimiz Diken Diken Oluyor?

Cevabı evet. Bilim dünyası henüz “?eden tüylerimiz diken diken oluyor?” sorusunun net cevabını veremiyor ama bir teori var: Eskiden (evrimsel olarak daha tüylü zamanlarımızda) bu tepki vücut ısısını korumak için kullanılıyordu. Bugün bizi sıcak tutan montlarımız ve evlerimizde doğal gaz ya da elektrikli ısıtıcılar var ama o refleks halen bizde. Sadece artık bizi etkileyen şey bir rüzgâr değil, Müslüm Gürses'in nakarata girişi.