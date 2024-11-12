Ne Oldu da Bu Kadar Tahammülsüzleştik?
Ne Oldu da Bu Kadar Tahammülsüzleştik?
Son zamanlarda kendi hayatınızda her şey yolunda gitse bile yeterince mutlu hissetmeyenlerden misiniz? Eğer öyleyseniz sizi hemen böyle alalım ve baştan uyaralım: Bu biraz da dertleşme içeriği. Çünkü biliyoruz ki son zamanlarda pek çok şeye tahammülsüzleştik. Peki bize ne oldu, neden böyle olduk? Gelin hep birlikte kendi içimize dönelim, önce kendimizi sonra da birbirimizi anlayalım.
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Son zamanlarda pek çok şeye karşı tahammülsüzleştiğinizi hissediyor musunuz? Eğer cevabınız "evet" ise buyurun, biraz dertleşelim. Öncelikle şunu belirtelim, bunun mutsuz olmamız ya da hayatımızda bir şeylerin yolunda gitmemesiyle pek ilgisi yok.
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Pek çok kişinin aynı hislerini paylaştığını biliyorum. Sosyal medyada karşılaştığımız videolarda bile hiç tanımadığımız, herhangi bir şekilde denk gelen "o" insanın yüzündeki mutsuzluğu görmek mümkün artık.
Böyle değildik tabii ki... Rastgele bir sokakta karşılaştığımız neşeli insanlara ya da kendi içimizde besleyip büyüttüğümüz o mutluluğa ne oldu öyle? Ne oldu da biz hayata, birbirimize ve hatta kendimize tahammülsüzleşmeye başladık? Çoğu zaman bu duygudan sıyrılamayacak gibi de hissediyoruz üstelik. Gelin dostlarım birlikte düşünelim, bize ne oldu?
Kendinize karşı suçlayıcı hissediyor olabilirsiniz. Bu sebeple önce bu konuya bir açıklık getirelim, kendi hayatınız içinde mutsuzluk doğuracak bir şeylere sebep olmuş olabilirsiniz ama bu kesinlikle tek başınıza sorumlu olduğunuz ya da yalnızca sizin hissettiğiniz bir duygu değil.
Yaşadığımız ülkede, güzel Türkiye'mizde yaşananlar da pek kolay şeyler değildi elbette. Yangınlar, depremler, kadın cinayetleri, ekonomi derken çoğu zaman pek de mutlu hissedeceğimiz haberlere uyanamıyoruz ne yazık ki.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi derdimize dert eklediğimiz diziler izliyoruz ekranda. Dizi sürelerinin uzaması, maliyetlerin artması vs. gibi sebeplerle artık komedi dizileriyle bile karşılaşamıyoruz. Haliyle stresimizi atacak, keyif alabileceğimiz alanımız daha da kısıtlanıyor.
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Klasik bir şekilde kapatmak istemiyorum ama hepimizin bildiği gibi bazen en büyük mutluluklara ulaşmanın yolu dibi görmekten geçiyor. Hiçbir şey aynı kalmaz, hayat akıp gidiyor ve tüm bu etkenleri bir şekilde aşacağımızdan eminim.
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