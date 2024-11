Ne Oldu da Bu Kadar Tahammülsüzleştik?

Bazı şeylerin doğrudan kendi hayatımızda yaşanmasına gerek yok. İnsani olarak can yakan pek çok gelişmeden hiç yaşanmamış gibi kendimizi sıyırmak mümkün değil. Her şeyden önce kendini güvende hissedememek, başına her an bir şey gelebilecekmiş korkusuyla yaşamak hiç kolay değil. Yaşanan afetler ve yitirdiğimiz canlara üzülmek, kahrolmak ve bunun kendi başımıza gelmeyeceğinden emin olamamak, elimizin kolumuzun bağlı olması, hiçbir şey yapamamak da sabrımızı tüketen noktalar.

Bir de ekonomi var elbette... Pek çoğumuz sadece çalışıyoruz, fakat kazancımız yaşam alanımız için ödediğimiz kiraya bile yetmiyor. Sosyal bir hayatımız yok, sevdiklerimize ayıracak vaktimiz ya da maddi gelirimiz yok. Bizi mutlu edecek, bir nefes aldıracak etkinliklere katılacak mecalimiz ya da bunu karşılayacak kazancımız yok.