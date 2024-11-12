Ne Oldu da Bu Kadar Tahammülsüzleştik?

Biraz açalım isterseniz... Tüm dünya genelinde çok zorlu süreçlerden geçtik, sevdiklerimizi kaybettik, evlerimize kapandık, korktuk... Covid-19 hayatımızda sandığımızdan çok daha fazla şeyi etkiledi. Uzunca bir süreyi evlerimizde geçirmek, hayat akıp giderken sabit durmak bile tek başına yeterliydi aslında. Bunun etkilerini ancak görüyoruz. Bir şekilde bedenimizden eksilen vitaminler, mineraller de değil tek etken; bu süreçte karakterimizi de etkileyecek pek çok şey değişti hayatımızda.

Sevdiklerimizi kaybetmenin yanı sıra çok az insanla bir araya geldik, görüştük. Belli başlı takıntılarımız ve bitmek bilmeyen korkularımız oldu. Hemen her an tedirgin olabilmeyi de bu süreçte öğrendik belki.