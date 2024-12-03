4 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünden itibaren maddi ve manevi anlamda değerlerini yeniden gözden geçireceksin. Zira, değer algılarının değişmesiyle birlikte neyi daha çok istediğine karar vermen gerekecek.

Tam da bu akşamada önemli bir kazanma arzusuyla dolduğunu fark edeceksin. Bu arzunun peşinden koşarak finansal anlamda büyük dönüşümler yaşayabilirsin. Gelir kaynaklarını ya da varlıklarını arttırmak için uzun zamandır bağlı olduğun işten uzaklaşmayı göze alabilirsin. Sanıyoruz ki konfor alanından çıkmaya hazırsın, çünkü artık daha fazlasını istiyorsun. Öte yandan hak ettiğinin de daha fazlası olduğunu hissediyorsun.

Hak etme fikri, profesyonel hayatının dışında özel hayatında da odaklanman gereken bir konu olacak. Etrafındaki insanların ve özellikle de partnerinin seninle daha fazla ilgilenmesini isteyeceksin. Biraz şımartılmaya ihtiyacın var. Tahmin edersin ki bunu da sahiden hak ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...