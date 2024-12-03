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Mutfak Misss Gibi Kokacak: Airfryer'da Zencefilli Kurabiye ve Narenciye Kreması Nasıl Yapılır?

etiket Mutfak Misss Gibi Kokacak: Airfryer'da Zencefilli Kurabiye ve Narenciye Kreması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 19:31

Yılbaşına sayılı günler kalmışken bi' zencefilli kurabiye yapmak şart! Bu sefer yanına çoook güzel bir eşlikçi de hazırladık, tarifin detayları için aşağı kaydırın. 👇 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Airfryer'da Zencefilli Kurabiye ve Narenciye Kreması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Zencefilli Kurabiye ve Narenciye Kreması Nasıl Yapılır?

Zencefilli Kurabiye

Malzemeler

  • 4 YK pekmez

  • 1-1,5 su bardağı un

  • 3/4 tatlı kaşığı nişasta

  • 1/4 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1,5 tatlı kaşığı zencefil

  • 1/4 tatlı kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı

1. Yumurta ve tereyağını karıştırın. Üzerine un, baharatlar, nişasta, vanilya ve kabartma tozunu döküp karıştırın. 

2. En son pekmezi ekleyin. Kıvamı cıvık kalırsa da un ilave edebilirsiniz. Yarım parmak kalınlığında açın. Dilediğiniz şekilde kesin.  

3. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine dizin ve hamurişi ayarında pişirin.

Narenciye Kreması

Malzemeler

  • 1-2 adet portakal

  • 1 su bardağından iki parmak eksik şeker

  • 1 adet portakalın suyu

  • 200 ml krema

Hazırlanışı

1. Portakalın içini oyun. Bütün malzemeleri karıştırıp portakalları doldurun ve hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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