Ne Kadar İrem Derici'sin?

Sana tam olarak İrem Derici'sin diyemesek de sende İrem Derici ruhu var. Sende de İrem gibi bir enerji, bir hayat doluluğu var. Sen de onun gibi hayatın her anından zevk almayı biliyorsun, her anını dolu dolu yaşamayı seviyorsun. Ancak senin İrem'den biraz farkın var: her hareketini, her sözünü özenle düşünüyorsun.

İrem'in spontane ve doğaçlama tarzının aksine, senin her hareketin, her jestin, her sözün özenle seçilmiş ve düşünülmüş. Senin tarzın, İrem'in tarzının biraz daha dikkatli ve özenli bir versiyonu gibi. Sen İrem Derici'ye göre biraz daha kapalı kutusun.

Söz konusu kendini anlatmak olduğunda, biraz çekingen davranıyorsun. Kendi kişisel dünyan, senin için kutsal bir alan ve bu alanın sınırlarını belirlemekten çekinmiyorsun. Kendi özel alanına duyduğun derin saygıyı, çevrendeki herkesten de bekliyorsun. Bu, senin karakterinin en belirgin özelliklerinden biri ve bu özelliğinle herkesi kendine hayran bırakıyorsun.