NBA'de All-Star Heyecanı Yaşandı: Milli Basketbolcu Alperen Şengün Tarihe Geçti
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars kazandı.
Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da gerçekleştirilen NBA organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.
USA Stripes'tan üst üste iki galibiyet!
Finalde kazanan USA Stars!
MVP ödülü Anthony Edwards'ın oldu.
