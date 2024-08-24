Muz Kıyameti mi Yaklaşıyor? Ölümcül Bir Mantar Muzları Esir Aldı!
Muz Kıyameti mi Yaklaşıyor? Ölümcül Bir Mantar Muzları Esir Aldı!
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Dünyada muhtemelen milyonlarca kişinin en sevdiği meyve muzdur.
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Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde muzlara ölümcül bir mantar patojeninin resmen musallat olduğunu ve gelecekte muzların tükenme ihtimali olduğunu söyledi!
Panama hastalığı olarak da bilinen FWB hastalığı, mantarın bitkinin köküne girmesiyle ve damar sistemini işgal etmesiyle başlıyor. Mantar, meyveye su ve besin akışını engelliyor. Dolayısıyla meyve zamanla soluyor ve sonunda ölüyor.
1950'li yıllarda anneanne ve babaanneleriniz, e tabii dedelerinizin de, yediği muzlarla şu anda yediğimiz muzlar aynı değil! Sebebi ise günümüzdeki gibi muzlara musallat olan mantarlar.
Orta Amerika'da milyonlarca Gros Michel muzu Foc ırk 1 (R1) tarafından yok edilmişti. Daha sonra bilim insanları, bu hastalığa karşı dirençli Cavendish muzunu üretmişlerdi.
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Peki sonuç olarak, muzların sonu mu geliyor? Bilim insanları bu duruma bir el atacak mı?
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editor bagci neden unlem isaretini bolca kullaniyorsun?Goygoy basina 1000 TL daha fazla mi yatiyor hesabina?
muzların arasında kokain taşıyanlar buna üzüldü