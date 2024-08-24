Muz Kıyameti mi Yaklaşıyor? Ölümcül Bir Mantar Muzları Esir Aldı!

Bu haberin sadece bir iddia olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Muzlar, Fusarium Oxysporum f.sp. cubense (Foc) tropikal ırk 4 (TR4) adı verilen bir mantar tarafından ele geçirilmiş durumda.

Adı oldukça uzun olan bu mantar türü, bilinen en zararlı bitki hastalıklarından birine, Fusarium solgunluğuna (FWB) sebep oluyor.