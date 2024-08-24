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Muz Kıyameti mi Yaklaşıyor? Ölümcül Bir Mantar Muzları Esir Aldı!

Muz Kıyameti mi Yaklaşıyor? Ölümcül Bir Mantar Muzları Esir Aldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 21:16

Mis gibi kokusu ve sağladığı faydalarla muz milyonlarca kişinin favori meyvesi. Eğer siz de muzları çok seviyorsanız, kötü bir haberimiz var. Ölümcül bir mantar türü, muzları esir aldı! 

Peki gelecekte, muzlar ölecek mi?

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Dünyada muhtemelen milyonlarca kişinin en sevdiği meyve muzdur.

Dünyada muhtemelen milyonlarca kişinin en sevdiği meyve muzdur.

Hem yemesi oldukça kolay hem de sağlığa yararlı olan muz, pek çok kişinin severek tükettiği meyveler arasında. Peki son zamanlarda, muzların hayatlarının tehlikede olabileceğine dair haberlere denk geldiniz mi?

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde muzlara ölümcül bir mantar patojeninin resmen musallat olduğunu ve gelecekte muzların tükenme ihtimali olduğunu söyledi!

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde muzlara ölümcül bir mantar patojeninin resmen musallat olduğunu ve gelecekte muzların tükenme ihtimali olduğunu söyledi!

Bu haberin sadece bir iddia olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Muzlar, Fusarium Oxysporum f.sp. cubense (Foc) tropikal ırk 4 (TR4) adı verilen bir mantar tarafından ele geçirilmiş durumda. 

Adı oldukça uzun olan bu mantar türü, bilinen en zararlı bitki hastalıklarından birine, Fusarium solgunluğuna (FWB) sebep oluyor.

Panama hastalığı olarak da bilinen FWB hastalığı, mantarın bitkinin köküne girmesiyle ve damar sistemini işgal etmesiyle başlıyor. Mantar, meyveye su ve besin akışını engelliyor. Dolayısıyla meyve zamanla soluyor ve sonunda ölüyor.

Panama hastalığı olarak da bilinen FWB hastalığı, mantarın bitkinin köküne girmesiyle ve damar sistemini işgal etmesiyle başlıyor. Mantar, meyveye su ve besin akışını engelliyor. Dolayısıyla meyve zamanla soluyor ve sonunda ölüyor.

Fakat bu hastalık muzların tamamen tükeneceği anlamına gelmiyor.

Buna benzer bir durum, 1950'li yıllarda da yaşanmıştı...

1950'li yıllarda anneanne ve babaanneleriniz, e tabii dedelerinizin de, yediği muzlarla şu anda yediğimiz muzlar aynı değil! Sebebi ise günümüzdeki gibi muzlara musallat olan mantarlar.

1950'li yıllarda anneanne ve babaanneleriniz, e tabii dedelerinizin de, yediği muzlarla şu anda yediğimiz muzlar aynı değil! Sebebi ise günümüzdeki gibi muzlara musallat olan mantarlar.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde biyokimya ve moleküler biyoloji profesörü ve Foc TR4 üzerine yapılan yeni bir çalışmanın kıdemli yazarı Li-Jun Ma bu durumu şöyle açıklıyor;

“Bugün yediğimiz muz türü, büyükanne ve büyükbabalarınızın yediği muzla aynı değil. O eskiler, Gros Michel muzları, 1950'lerdeki ilk Fusarium salgınının kurbanları olarak işlevsel olarak yok oldular.'

Orta Amerika'da milyonlarca Gros Michel muzu Foc ırk 1 (R1) tarafından yok edilmişti. Daha sonra bilim insanları, bu hastalığa karşı dirençli Cavendish muzunu üretmişlerdi.

Orta Amerika'da milyonlarca Gros Michel muzu Foc ırk 1 (R1) tarafından yok edilmişti. Daha sonra bilim insanları, bu hastalığa karşı dirençli Cavendish muzunu üretmişlerdi.

Şimdilerde tükettiğimiz Cavendish muzu ise farklı bir tür olan Foc ırk 4 tarafından tehdit ediliyor.

TR4'ün ilk olarak Endonezya ve Malezya'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Fakat mantarın, dünyanın en büyük muz ihracat bölgesi olan Kolombiya ve Peru da dahil olmak üzere oldukça geniş bir alana yayıldığı tahmin ediliyor.

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Peki sonuç olarak, muzların sonu mu geliyor? Bilim insanları bu duruma bir el atacak mı?

Peki sonuç olarak, muzların sonu mu geliyor? Bilim insanları bu duruma bir el atacak mı?

Son duruma bakılacak olursa Cavendish muzlarının sonunun geldiği görülüyor. Fakat bilim insanları, TR4 mantarının, 50'li yıllarda ortaya çıkan virüsten evrimsel olarak daha farklı olduğunu saptadı.

Bu durumda, yapılan çalışmalar sayesinde TR4 mantarının yayılması engellenebilir. 

Engellenememesi halinde ise yepyeni bir muz türüne merhaba demek zorunda kalabiliriz!

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tom lee jones

editor bagci neden unlem isaretini bolca kullaniyorsun?Goygoy basina 1000 TL daha fazla mi yatiyor hesabina?

ipimle kuşağım

muzların arasında kokain taşıyanlar buna üzüldü