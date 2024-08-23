Limon, Portakal, Soğan...Renkli Filelerde Satılmalarının Dahice Bir Sebebi Var!

Ürünlerin pazarlanması için yapılmayacak hiçbir şey yok! Her geçen gün bir sırrına şaşırdığımız satış sektöründe yine sizleri şaşırtacak bir taktikle geldik. Portakalların ve limonların, neden farklı renklerdeki fileler içerisinde satıldığını hiç merak etmiş miydiniz?

Elbette pek mantıklı bir sebebi var!

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