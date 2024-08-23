Limon, Portakal, Soğan...Renkli Filelerde Satılmalarının Dahice Bir Sebebi Var!
Limon, Portakal, Soğan...Renkli Filelerde Satılmalarının Dahice Bir Sebebi Var!
Ürünlerin pazarlanması için yapılmayacak hiçbir şey yok! Her geçen gün bir sırrına şaşırdığımız satış sektöründe yine sizleri şaşırtacak bir taktikle geldik. Portakalların ve limonların, neden farklı renklerdeki fileler içerisinde satıldığını hiç merak etmiş miydiniz?
Elbette pek mantıklı bir sebebi var!
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Pazara, markete, manava gittiğinizde sizi sebze ve meyvelere çeken şey elbette kokuları, renkleri, büyüklükleri...
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Üreticiler ise tüketicilerin gözüne daha güzel görünecek ürünler üretmek için türlü türlü yollar deniyor. Portakalın kırmızı renkli filelerde satılmasının nedeni de tam olarak bu!
Kırmızı veya turuncu filenin içerisindeki portakal, daha parlak ve daha turuncu bir görünüme sahip oluyor.
Limonlar da tıpkı portakallar gibi renkli fileler içinde satılıyor. Limonlarda ise sarı renk tercih ediliyor.
İnsanlarda bu renk algısını oluşturan unsur "konfeti illüzyonu" adı verilen bir fenomenle açıklanıyor.
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"Marketlerde limon, soğan, patates ve portakalın mükemmel renklerdeki filelerde paketlendiğini görüyoruz."
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