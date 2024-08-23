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Limon, Portakal, Soğan...Renkli Filelerde Satılmalarının Dahice Bir Sebebi Var!

Limon, Portakal, Soğan...Renkli Filelerde Satılmalarının Dahice Bir Sebebi Var!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 22:57 Son Güncelleme: 23.08.2024 - 23:13

Ürünlerin pazarlanması için yapılmayacak hiçbir şey yok! Her geçen gün bir sırrına şaşırdığımız satış sektöründe yine sizleri şaşırtacak bir taktikle geldik. Portakalların ve limonların, neden farklı renklerdeki fileler içerisinde satıldığını hiç merak etmiş miydiniz?

Elbette pek mantıklı bir sebebi var! 

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Pazara, markete, manava gittiğinizde sizi sebze ve meyvelere çeken şey elbette kokuları, renkleri, büyüklükleri...

Pazara, markete, manava gittiğinizde sizi sebze ve meyvelere çeken şey elbette kokuları, renkleri, büyüklükleri...

Tabii bir de aç olmanız var. Siz siz olun, açken pazar alışverişine gitmeyin!

Üreticiler ise tüketicilerin gözüne daha güzel görünecek ürünler üretmek için türlü türlü yollar deniyor. Portakalın kırmızı renkli filelerde satılmasının nedeni de tam olarak bu!

Üreticiler ise tüketicilerin gözüne daha güzel görünecek ürünler üretmek için türlü türlü yollar deniyor. Portakalın kırmızı renkli filelerde satılmasının nedeni de tam olarak bu!

Peki portakallar, neden özellikle kırmızı fileler içinde satılıyor?

Kırmızı veya turuncu filenin içerisindeki portakal, daha parlak ve daha turuncu bir görünüme sahip oluyor.

Kırmızı veya turuncu filenin içerisindeki portakal, daha parlak ve daha turuncu bir görünüme sahip oluyor.

Tüketiciler, bu filenin içerisindeki portakalın daha parlak ve daha sulu olduğuna inanıyor. Ayrıca henüz tam olgunlaşmamış portakallar da bu fileler sayesinde turuncu bir görünüme sahip oluyor.

Limonlar da tıpkı portakallar gibi renkli fileler içinde satılıyor. Limonlarda ise sarı renk tercih ediliyor.

Limonlar da tıpkı portakallar gibi renkli fileler içinde satılıyor. Limonlarda ise sarı renk tercih ediliyor.

Eğer limonlar da portakallar gibi kırmızı filelerde satılsaydı, turuncu görünürlerdi. Turuncu bir limonu ise kimse satın almak istemezdi.

İnsanlarda bu renk algısını oluşturan unsur "konfeti illüzyonu" adı verilen bir fenomenle açıklanıyor.

İnsanlarda bu renk algısını oluşturan unsur "konfeti illüzyonu" adı verilen bir fenomenle açıklanıyor.

Almanya'daki Giessen Üniversitesi'nden psikolog Karl R. Gegenfurtner, yaptığı yeni bir çalışmada süpermarketlerin konfeti illüzyonunu nasıl kullandığını açıklıyor. 

Marketten aldığı portakalların markette gördüğü gibi turuncu olmadığını fark eden Gegenfurtner, konfeti illüzyonunu araştırmaya başlıyor.

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"Marketlerde limon, soğan, patates ve portakalın mükemmel renklerdeki filelerde paketlendiğini görüyoruz."

"Marketlerde limon, soğan, patates ve portakalın mükemmel renklerdeki filelerde paketlendiğini görüyoruz."

Beynimiz, bize mümkün olduğunca etkili ve kesintisiz bir görüş sunmayı amaçlıyor. Aynı şekilde görüş sistemimiz de görüşümüzde yumuşak geçişler sağlamak istiyor...

Dolayısıyla kırmızı bir file, turuncu bir portakalın üzerine geldiği zaman beynimiz gördüğü renkleri birleştiriyor ve basitleştiriyor! Beyninizin iki rengin ortalamasını aldığını veya göze daha çok çarpan rengi görmeyi tercih ettiğini düşünebilirsiniz.

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