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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 20:51

Beyninizin ayarlarıyla oynayacak görsellere hazır mısınız? Kimisinin hangi açıdan çekildiğini anlamakta zorlanacak kimisinin gerçekliğini sorgulayacaksınız! 

Hazırsanız, başlayalım.

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Aslında bir aynaya bakıyorsunuz...

Aslında bir aynaya bakıyorsunuz...

Dünyanın en uzun boynuna sahip.

Dünyanın en uzun boynuna sahip.

"Annem fotoğrafta köpeğimizi öpüyor gibi görünüyor. Halbuki aynadaki yansımasında epey uzak!"

"Annem fotoğrafta köpeğimizi öpüyor gibi görünüyor. Halbuki aynadaki yansımasında epey uzak!"

"Hayır, yapışık değiller!"

"Hayır, yapışık değiller!"

Yoda'yla tanışın!

Yoda'yla tanışın!
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Küçük bir yavruya göre, büyük bir ağız değil mi?

Küçük bir yavruya göre, büyük bir ağız değil mi?

Hayır değil!

Bu fotoğraf hangi açıdan çekilmiş böyle?!

Bu fotoğraf hangi açıdan çekilmiş böyle?!

"Pinokyo"

"Pinokyo"

"Deniz canavarı!"

"Deniz canavarı!"

Sadece ıslanmış bir köpek...

Neden yaptılar bunu sana :(

Neden yaptılar bunu sana :(
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Şeffaf bir ayı.

Şeffaf bir ayı.

Her şey normal sanıyorsunuz. Ta ki...

Her şey normal sanıyorsunuz. Ta ki...

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