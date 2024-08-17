İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
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Bu su nereden geliyor?
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"Kapının kolu aslında televizyonun arkasında"
Hey maşallah!
Geçmiş olsun minik kız...
Bu kadar merdivene gerek var mıydı? :)
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Kedilerin uzaylı olduğunun bir kanıtı daha.
Aslında bütün yeşillikler suyun altındaymış.
Köprünün üstünde dengede durabilen bir dev!
Sigara kediler için çok zararlıdır.
Cuk oturdu!
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Dev bir martı yeni avına hazırlık yaparken...
Spor yaparken bacaklarınızı çalıştırmazsanız ne mi olur?
Harry Potter dünyası gerçek oldu.
Emre Fel, sen misin? Ayaklarına ne oldu?
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