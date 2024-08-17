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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 14:53

Güzel bir hafta sonunda ne yaptık ettik, beyninizi yakacak görselleri bir araya getirdik! Yeterince yorulmamışsınız gibi, beyninizi kımıl kımıl edecek görseller sizi epey yorabilir.

Hazırsanız, başlayalım!

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Bu su nereden geliyor?

Bu su nereden geliyor?

"Kapının kolu aslında televizyonun arkasında"

"Kapının kolu aslında televizyonun arkasında"

Nasıl yani?!

Hey maşallah!

Hey maşallah!

Geçmiş olsun minik kız...

Geçmiş olsun minik kız...

Bu kadar merdivene gerek var mıydı? :)

Bu kadar merdivene gerek var mıydı? :)
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Kedilerin uzaylı olduğunun bir kanıtı daha.

Kedilerin uzaylı olduğunun bir kanıtı daha.

Aslında bütün yeşillikler suyun altındaymış.

Aslında bütün yeşillikler suyun altındaymış.

Köprünün üstünde dengede durabilen bir dev!

Köprünün üstünde dengede durabilen bir dev!

Sigara kediler için çok zararlıdır.

Sigara kediler için çok zararlıdır.

Cuk oturdu!

Cuk oturdu!
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Dev bir martı yeni avına hazırlık yaparken...

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Spor yaparken bacaklarınızı çalıştırmazsanız ne mi olur?

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Harry Potter dünyası gerçek oldu.

Harry Potter dünyası gerçek oldu.

Emre Fel, sen misin? Ayaklarına ne oldu?

Emre Fel, sen misin? Ayaklarına ne oldu?

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