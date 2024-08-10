İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Bu sıcaklarda bir de biz beyninizi yakmaya geldik! Birazdan göreceğiniz anları anlamlandırmanız biraz zor olabilir, bizden söylemesi. Peki bu görsellere hazır mısınız?
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Düz bir zemine baktığınızı düşünürken gelen o kafa karışıklığı.
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Araba gerçekten zıplamış olabilir mi?
"Sadece araba sürüyorum"
"Siyah mini elbiseli, elleri belinde ve koca kafalı bir kadın"
Bu kadar denk gelir! 😂
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"Kafa topu"
Pinokyoyu bulduk!
Şey...
Mik pembe dilli bir kedicik!
"Aslında 4 kişiler"
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"Nasıl o kadar eğilip hala dik durabildiklerini merak ediyordum ki.."
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