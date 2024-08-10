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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 12:44

Bu sıcaklarda bir de biz beyninizi yakmaya geldik! Birazdan göreceğiniz anları anlamlandırmanız biraz zor olabilir, bizden söylemesi. Peki bu görsellere hazır mısınız?

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Düz bir zemine baktığınızı düşünürken gelen o kafa karışıklığı.

Düz bir zemine baktığınızı düşünürken gelen o kafa karışıklığı.

Araba gerçekten zıplamış olabilir mi?

Araba gerçekten zıplamış olabilir mi?

"Sadece araba sürüyorum"

"Sadece araba sürüyorum"

"Siyah mini elbiseli, elleri belinde ve koca kafalı bir kadın"

"Siyah mini elbiseli, elleri belinde ve koca kafalı bir kadın"

Bu kadar denk gelir! 😂

Bu kadar denk gelir! 😂
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"Kafa topu"

"Kafa topu"

Pinokyoyu bulduk!

Pinokyoyu bulduk!

Şey...

Şey...

Mik pembe dilli bir kedicik!

Mik pembe dilli bir kedicik!

"Aslında 4 kişiler"

"Aslında 4 kişiler"
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"Nasıl o kadar eğilip hala dik durabildiklerini merak ediyordum ki.."

"Nasıl o kadar eğilip hala dik durabildiklerini merak ediyordum ki.."

Aynı kişi olmadıklarını ne zaman fark ettiniz?

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