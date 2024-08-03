İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninin ayarlarıyla oynayacak görsellere ne kadar hazırsın? İddia ediyoruz, bazı görsellerin ne olduğunu anlamak için uzun uzun bakman gerekecek!
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Başlayalım!
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"Çok gerçekçi görünüyor"
6 ayaklı kedicik!
Gölgeler nasıl birbirine dokunabiliyor?
2024 yılında sonunda uçan arabalar geldi.
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Nasıll??
Bir mezarlık fotoğrafı, iki fotoğraf değil!
"Köpeğimi gören var mı?"
Modeller iyice çığrından çıktı.
Sıkı çalışılmış belli.
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Birilerinin ise daha sıkı çalışması lazım!
Cuk oturmuş!
Bakmıyormuş gibi çekeyim.
Tarantino gelsin de açı görsün!
"Çok küçük bir eli olan Biden."
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