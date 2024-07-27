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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 16:34

Beyninin ayarlarıyla oynayacak görsellere hazır mısın? Birazdan göreceğin görsellerde neler olup bittiğini anlaman için uzun uzun inceleme yapman gerekebilir.

Bazılarının ise seni güldüreceği kesin!

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Sanki burada bir sıkıntı var! 😂

Sanki burada bir sıkıntı var! 😂

Ne olduğunu anlamanız için uzun uzun bakmanız gereken o görsel.

Ne olduğunu anlamanız için uzun uzun bakmanız gereken o görsel.

"Çocuğun oldukça büyük bir kolu var."

"Çocuğun oldukça büyük bir kolu var."

Terk edilmiş bir otelin muhteşem bir açıdan çekilen fotoğrafı.

Terk edilmiş bir otelin muhteşem bir açıdan çekilen fotoğrafı.

Küçük devekuşu gezintiye çıkmış gibi duruyor!

Küçük devekuşu gezintiye çıkmış gibi duruyor!
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"Pantolonumu gören oldu mu?"

"Pantolonumu gören oldu mu?"

Merdiven mi, düz bir zemin mi?

Merdiven mi, düz bir zemin mi?

"Kedim bozuldu, yardım edin!"

"Kedim bozuldu, yardım edin!"

"Bir devle tartışan Macron."

"Bir devle tartışan Macron."

"Bunlar benim ayaklarım değil!"

"Bunlar benim ayaklarım değil!"
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Tövbe yarabbim.

Tövbe yarabbim.

Merdivenlerin nasıl durduğunu anlamaya çalışırken beyniniz yorulacak.

Merdivenlerin nasıl durduğunu anlamaya çalışırken beyniniz yorulacak.

Kıyafetler gün geçtikçe çılgın bir hal alıyor.

Kıyafetler gün geçtikçe çılgın bir hal alıyor.

"Selfie çekiyor gibi görünüyorum!"

"Selfie çekiyor gibi görünüyorum!"

Neden sadece yatay gölgeler var?

Neden sadece yatay gölgeler var?
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Uçan sandalyeler aşkına!!!

Uçan sandalyeler aşkına!!!

Haftaya görüşmek üzere!

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