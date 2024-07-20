İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin ayarlarıyla oynayacak bazı görsellerle geldik! Bu fotoğrafların nasıl bir açıyla yakalandığını anlamak için uzun uzun bakmanız gerekebilir, şimdiden uyaralım!
Haydi başlayalım...
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Uçan bir kız gördüğüme yemin edebilirim.
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Bu da suda yüzen bottan başka bir şey olamaz!
Nasıl? Yani? Anlamadım?
Hmm...
"Hey, dostlar! Beni çantada unuttunuz!"
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Smoothie'yi koca bir parmak sananları görelim.
Fizik derslerini böyle anlattılar da biz mi anlamadık?
Yürümediğini düşününce her şey yerine oturuyor.
Gerçek olduğunu düşünsenize!
"Araba yolda gidiyor sandım."
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Hayır, düşündüğünüz gibi değil.
Sosis adam!
Simülasyon hatası ayı.
"Okyanus değil."
Nasıl denk gelebilir? 😂
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