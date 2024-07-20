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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.07.2024 - 00:37

Beyninizin ayarlarıyla oynayacak bazı görsellerle geldik! Bu fotoğrafların nasıl bir açıyla yakalandığını anlamak için uzun uzun bakmanız gerekebilir, şimdiden uyaralım!

Haydi başlayalım...

Kaynak

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Uçan bir kız gördüğüme yemin edebilirim.

Uçan bir kız gördüğüme yemin edebilirim.

Bu da suda yüzen bottan başka bir şey olamaz!

Bu da suda yüzen bottan başka bir şey olamaz!

Olabilir mi?

Nasıl? Yani? Anlamadım?

Nasıl? Yani? Anlamadım?

Hmm...

Hmm...

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Hayır, düşündüğünüz gibi değil.

Sosis adam!

Sosis adam!

Simülasyon hatası ayı.

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"Okyanus değil."

"Okyanus değil."

Nasıl denk gelebilir? 😂

Nasıl denk gelebilir? 😂

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