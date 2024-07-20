Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Bazı kötü günler olur, neredeyse her şey üst üste gelir! Yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde, evde su yoktur mesela...Haydi gelin en az bu kadar sinir bozucu bir olay yaşamış bahtsız kişilere bir göz atalım.

Belki bize biraz moral olurlar!

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