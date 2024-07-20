Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Bazı kötü günler olur, neredeyse her şey üst üste gelir! Yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde, evde su yoktur mesela...Haydi gelin en az bu kadar sinir bozucu bir olay yaşamış bahtsız kişilere bir göz atalım.
Belki bize biraz moral olurlar!
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"Vejetaryen yemek seçeneğini seçtim ve bir tabak dolusu marul gönderdiler."
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"Tansiyon ilaçlarına alerjim varmış"
"İptal ettiğim uçak biletimi yeniden satın almaya çalışıyorum."
"Beni işten çıkardılar ve tam 3 tane farklı iş ilanı açmak zorunda kaldılar."
"Rüyasında soyulduğunu gördükten sonra uykusunda kendisini vuran şahıs, polis tarafından tutuklandı."
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"Kız kardeşimin evine giden tek yol da çöktü."
"Kurutma makinesinin filtresinde buldum."
"İki gün sonra başka bir ülkeye uçacaktım!"
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