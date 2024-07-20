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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 21:46

Bazı kötü günler olur, neredeyse her şey üst üste gelir! Yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde, evde su yoktur mesela...Haydi gelin en az bu kadar sinir bozucu bir olay yaşamış bahtsız kişilere bir göz atalım.

Belki bize biraz moral olurlar!

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"Vejetaryen yemek seçeneğini seçtim ve bir tabak dolusu marul gönderdiler."

"Vejetaryen yemek seçeneğini seçtim ve bir tabak dolusu marul gönderdiler."

"Tansiyon ilaçlarına alerjim varmış"

"Tansiyon ilaçlarına alerjim varmış"

"İptal ettiğim uçak biletimi yeniden satın almaya çalışıyorum."

"İptal ettiğim uçak biletimi yeniden satın almaya çalışıyorum."

"Beni işten çıkardılar ve tam 3 tane farklı iş ilanı açmak zorunda kaldılar."

"Beni işten çıkardılar ve tam 3 tane farklı iş ilanı açmak zorunda kaldılar."

Bu durumda bahtsız kişi sen olmuyorsun dostum!

"Rüyasında soyulduğunu gördükten sonra uykusunda kendisini vuran şahıs, polis tarafından tutuklandı."

"Rüyasında soyulduğunu gördükten sonra uykusunda kendisini vuran şahıs, polis tarafından tutuklandı."

Şanssızlığın da bu kadarı!

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"Kız kardeşimin evine giden tek yol da çöktü."

"Kız kardeşimin evine giden tek yol da çöktü."

Şanssızlık mı tam olarak emin değiliz...

"Kurutma makinesinin filtresinde buldum."

"Kurutma makinesinin filtresinde buldum."

"İki gün sonra başka bir ülkeye uçacaktım!"

"İki gün sonra başka bir ülkeye uçacaktım!"

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