Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Yaşadıkları en kötü aksilikleri paylaşarak bizlerin de sinirlerini bozan kullanıcılara bakmak ister misiniz?
Gelin bu bahtsız insanların neler yaşadıklarına bir bakalım.
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İşte bu yüzden pirinçlerinizi yıkamalısınız.
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Bu hoparlör yaklaşık 20 yıldır bizimle. Arkadaşımın 2 yaşındaki oğlu ise hoparlörle eğlenmiş gibi görünüyor...
"Dün korneamı çizdim"
"Dün gece dairemin tavanı tamamen çöktü"
"Pizza mı, kek mi? Tariften iki tane pizza yapmam gerektiğini unuttum!"
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"Grand Canyon'u görmek için o kadar yol gelmiştik."
Birisi okula giderken kekini trende unutmuş...
"Taşınma işleri biraz sıkıntılı geçiyor"
Çp kutusunu boşaltırken şöyle bir olay yaşadığınızı düşünün!
Son kullanma tarihini da oraya basmazsın!
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