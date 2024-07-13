Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 13:37

Kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Yaşadıkları en kötü aksilikleri paylaşarak bizlerin de sinirlerini bozan kullanıcılara bakmak ister misiniz?

Gelin bu bahtsız insanların neler yaşadıklarına bir bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte bu yüzden pirinçlerinizi yıkamalısınız.

İşte bu yüzden pirinçlerinizi yıkamalısınız.

Bu hoparlör yaklaşık 20 yıldır bizimle. Arkadaşımın 2 yaşındaki oğlu ise hoparlörle eğlenmiş gibi görünüyor...

Bu hoparlör yaklaşık 20 yıldır bizimle. Arkadaşımın 2 yaşındaki oğlu ise hoparlörle eğlenmiş gibi görünüyor...

"Dün korneamı çizdim"

"Dün korneamı çizdim"

Nasıl yani?!

"Dün gece dairemin tavanı tamamen çöktü"

"Dün gece dairemin tavanı tamamen çöktü"

"Pizza mı, kek mi? Tariften iki tane pizza yapmam gerektiğini unuttum!"

"Pizza mı, kek mi? Tariften iki tane pizza yapmam gerektiğini unuttum!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Grand Canyon'u görmek için o kadar yol gelmiştik."

"Grand Canyon'u görmek için o kadar yol gelmiştik."

Birisi okula giderken kekini trende unutmuş...

Birisi okula giderken kekini trende unutmuş...

"Taşınma işleri biraz sıkıntılı geçiyor"

"Taşınma işleri biraz sıkıntılı geçiyor"

Çp kutusunu boşaltırken şöyle bir olay yaşadığınızı düşünün!

Çp kutusunu boşaltırken şöyle bir olay yaşadığınızı düşünün!

Son kullanma tarihini da oraya basmazsın!

Son kullanma tarihini da oraya basmazsın!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın