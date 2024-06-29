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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.06.2024 - 15:27

Hani bazı günler vardır, ufak tefek sorunlar üst üste gelerek bahtsız bir gün yaşamanıza sebep olurlar. Birazdan göreceğiniz anlar ise şanssızlığın dibine vuran kişilerden geliyor. 

Gelin bu bahtsız insanların neler yaşadıklarına bir bakalım.

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"Çamaşır makinemin kapağı açık kaldığı için balkon kapım açılmıyor..."

"Çamaşır makinemin kapağı açık kaldığı için balkon kapım açılmıyor..."

"O kadar şanssızım ki aldığım cips makinenin içinde sıkıştı."

"O kadar şanssızım ki aldığım cips makinenin içinde sıkıştı."

Yavaşça içeceğin ağız kısmına bakın...Birileri tadına daha önce bakmış!

Yavaşça içeceğin ağız kısmına bakın...Birileri tadına daha önce bakmış!

Pazartesi sendromuna bir de bunun eklendiğini düşünün.

Pazartesi sendromuna bir de bunun eklendiğini düşünün.

"Kuşlar kavga edecek bir yer bulmuş sanırım..."

"Kuşlar kavga edecek bir yer bulmuş sanırım..."
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"Şanssızlığın bu kadarı!"

"Şanssızlığın bu kadarı!"

Bana acı çektiren böbrek taşının boyutu...

Bana acı çektiren böbrek taşının boyutu...

Neler yaşandığını anlatmama gerek yok...

Neler yaşandığını anlatmama gerek yok...

"Ekmek için teşekkürler!"

"Ekmek için teşekkürler!"

"Özel sebzeli sipariş verdiğim pizzama bakın..."

"Özel sebzeli sipariş verdiğim pizzama bakın..."
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"Eve geldiğimde oğlumun bana bir sürprizi vardı."

"Eve geldiğimde oğlumun bana bir sürprizi vardı."

"Sadece smoothie yapmak istemiştim."

"Sadece smoothie yapmak istemiştim."

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