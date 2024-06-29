Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Hani bazı günler vardır, ufak tefek sorunlar üst üste gelerek bahtsız bir gün yaşamanıza sebep olurlar. Birazdan göreceğiniz anlar ise şanssızlığın dibine vuran kişilerden geliyor.
Gelin bu bahtsız insanların neler yaşadıklarına bir bakalım.
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"Çamaşır makinemin kapağı açık kaldığı için balkon kapım açılmıyor..."
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"O kadar şanssızım ki aldığım cips makinenin içinde sıkıştı."
Yavaşça içeceğin ağız kısmına bakın...Birileri tadına daha önce bakmış!
Pazartesi sendromuna bir de bunun eklendiğini düşünün.
"Kuşlar kavga edecek bir yer bulmuş sanırım..."
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"Şanssızlığın bu kadarı!"
Bana acı çektiren böbrek taşının boyutu...
Neler yaşandığını anlatmama gerek yok...
"Ekmek için teşekkürler!"
"Özel sebzeli sipariş verdiğim pizzama bakın..."
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"Eve geldiğimde oğlumun bana bir sürprizi vardı."
"Sadece smoothie yapmak istemiştim."
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