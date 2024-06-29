Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Hani bazı günler vardır, ufak tefek sorunlar üst üste gelerek bahtsız bir gün yaşamanıza sebep olurlar. Birazdan göreceğiniz anlar ise şanssızlığın dibine vuran kişilerden geliyor.

Gelin bu bahtsız insanların neler yaşadıklarına bir bakalım.

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