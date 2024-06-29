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Samsun Bafra'da 'Yer Altı Canavarı' Paniği Goygoycuların Diline Düştü

Samsun Bafra'da 'Yer Altı Canavarı' Paniği Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.06.2024 - 14:13

Samsun'un Bafra ilçesinde yılana benzeyen yer altı canavarı paniği yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, evlerinin altından geçen, geçtiği yerdeki ağacı sallayan ve boyu 5 metreyi bulan yılanlar olduğunu iddia ediyor. Mahalle sakinleri silahlı nöbet tutmaya başlamışken bu açıklamaların goygoycuların diline düşmesi de gecikmedi...

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Samsun'un Bafra ilçesindeki vatandaşlar, mahallelerinde boyları 5 metreyi bulan yılanlar olduğunu iddia ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesindeki vatandaşlar, mahallelerinde boyları 5 metreyi bulan yılanlar olduğunu iddia ediyor.

Aslına bakarsanız, vatandaşlar bu hayvanı yılan olarak değil, yaratık olarak tasvir ediyor.  'Yılan değil yer altı canavarı' denilen bu hayvanın geçtiği yerdeki ağaçların bile sallandığı iddia ediliyor.

Mahallelilerin açıklamaları ise bu şekilde;

Yer altı canavarı ise henüz yeryüzüne çıkamadan goygoycuların diline düştü.

Yer altı canavarı ise henüz yeryüzüne çıkamadan goygoycuların diline düştü.
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Bir tek yer altı canavarımız eksikti.

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Kum solucanlarının üzerine çıkıp sürmeyi denediniz mi?

Kum solucanlarının üzerine çıkıp sürmeyi denediniz mi?
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