Samsun Bafra'da 'Yer Altı Canavarı' Paniği Goygoycuların Diline Düştü
Samsun Bafra'da 'Yer Altı Canavarı' Paniği Goygoycuların Diline Düştü
Samsun'un Bafra ilçesinde yılana benzeyen yer altı canavarı paniği yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, evlerinin altından geçen, geçtiği yerdeki ağacı sallayan ve boyu 5 metreyi bulan yılanlar olduğunu iddia ediyor. Mahalle sakinleri silahlı nöbet tutmaya başlamışken bu açıklamaların goygoycuların diline düşmesi de gecikmedi...
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Samsun'un Bafra ilçesindeki vatandaşlar, mahallelerinde boyları 5 metreyi bulan yılanlar olduğunu iddia ediyor.
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Yer altı canavarı ise henüz yeryüzüne çıkamadan goygoycuların diline düştü.
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Kum solucanlarının üzerine çıkıp sürmeyi denediniz mi?
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