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İbo'nun Baskın Genlerinden RTÜK'e Bağlayan Halaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İbo'nun Baskın Genlerinden RTÜK'e Bağlayan Halaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.06.2024 - 19:08

Bakalım Cuma günü hangi tweetler öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Sansürcü halayla başlayalım.

Sansürcü halayla başlayalım.
twitter.com

Çok ama çok zor.

Çok ama çok zor.
twitter.com

Tercih meselesi

Tercih meselesi
twitter.com

Overthinkçi ayağınıza geldi.

Overthinkçi ayağınıza geldi.
twitter.com

Ne zamandır Heimlich de gelmiyor.

Ne zamandır Heimlich de gelmiyor.
twitter.com
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İçten bir mutluluk...

İçten bir mutluluk...
twitter.com

Ama vizesiz

Ama vizesiz
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👍

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