İbo'nun Baskın Genlerinden RTÜK'e Bağlayan Halaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İbo'nun Baskın Genlerinden RTÜK'e Bağlayan Halaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü hangi tweetler öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Sansürcü halayla başlayalım.
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Çok ama çok zor.
Tercih meselesi
Overthinkçi ayağınıza geldi.
Ne zamandır Heimlich de gelmiyor.
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İçten bir mutluluk...
Ama vizesiz
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