İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin ayarlarıyla oynamaya geldik! Birazdan göreceğiniz fotoğraflar öyle açılardan çekilmiş ki bu görsellere bir anlama yüklemek oldukça zorlayıcı olabilir.
Haydi başlayalım!
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Kafası ve kolları olmayan bir kadın.
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Birisi gökyüzünü çöpe atmış!!
Çift uyumu dersek.
Başka bir evrenden gelen kedi.
Nası yani?
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Tövbe tövbee.
Alaaddin getir götürünü yapar.
Tişörtle aynı renk!
Klasik, uzunnn bir kol.
Kim uzun, kim kısa?!
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Şapkanız çok doğalmış bayım.
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