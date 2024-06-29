Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.06.2024 - 11:23

Beyninizin ayarlarıyla oynamaya geldik! Birazdan göreceğiniz fotoğraflar öyle açılardan çekilmiş ki bu görsellere bir anlama yüklemek oldukça zorlayıcı olabilir.

Haydi başlayalım!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kafası ve kolları olmayan bir kadın.

Kafası ve kolları olmayan bir kadın.

Birisi gökyüzünü çöpe atmış!!

Birisi gökyüzünü çöpe atmış!!

Çift uyumu dersek.

Çift uyumu dersek.

Başka bir evrenden gelen kedi.

Başka bir evrenden gelen kedi.

Nası yani?

Nası yani?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tövbe tövbee.

Tövbe tövbee.

Alaaddin getir götürünü yapar.

Alaaddin getir götürünü yapar.

Tişörtle aynı renk!

Tişörtle aynı renk!

Klasik, uzunnn bir kol.

Klasik, uzunnn bir kol.

Kim uzun, kim kısa?!

Kim uzun, kim kısa?!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şapkanız çok doğalmış bayım.

Şapkanız çok doğalmış bayım.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın