'Kendinizle Aranız Nasıl?' Sorusuna Verdikleri Dürüst Cevaplarla Güldüren Mizahşörler
'Kendinizle Aranız Nasıl?' Sorusuna Verdikleri Dürüst Cevaplarla Güldüren Mizahşörler
Gün olur kendinizle çok iyi anlaşır, gün olur bir türlü geçinemezsiniz! Kendinizi sevmediğiniz günler olduğunu biliyoruz...Peki bu sıralar kendinizle aranız nasıl?
Bu ilginç soruya birbirinden dürüst cevap veren mizahşörler güldürmeyi başardı!
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Sosyal medya kullanıcılarını düşünmeye iten bir soru vardı yine: "Kendinizle aranız nasıl?"
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Olur olmadık anlarda biz :(
En iyisi.
Akıllı ol!
Seven öldürür sevdiğini...
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Merakın yok mu böyle şeylere?
Konuşamam, yalnızca acil durumlar.
Aralar bozuk biraz.
Aynaya karşı.
Kesin çözüm!
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