'Kendinizle Aranız Nasıl?' Sorusuna Verdikleri Dürüst Cevaplarla Güldüren Mizahşörler

Gün olur kendinizle çok iyi anlaşır, gün olur bir türlü geçinemezsiniz! Kendinizi sevmediğiniz günler olduğunu biliyoruz...Peki bu sıralar kendinizle aranız nasıl?

Bu ilginç soruya birbirinden dürüst cevap veren mizahşörler güldürmeyi başardı!