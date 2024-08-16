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'Kendinizle Aranız Nasıl?' Sorusuna Verdikleri Dürüst Cevaplarla Güldüren Mizahşörler

'Kendinizle Aranız Nasıl?' Sorusuna Verdikleri Dürüst Cevaplarla Güldüren Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 19:46

Gün olur kendinizle çok iyi anlaşır, gün olur bir türlü geçinemezsiniz! Kendinizi sevmediğiniz günler olduğunu biliyoruz...Peki bu sıralar kendinizle aranız nasıl?

Bu ilginç soruya birbirinden dürüst cevap veren mizahşörler güldürmeyi başardı!

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Sosyal medya kullanıcılarını düşünmeye iten bir soru vardı yine: "Kendinizle aranız nasıl?"

Sosyal medya kullanıcılarını düşünmeye iten bir soru vardı yine: "Kendinizle aranız nasıl?"
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Duygu durumlarını mizahla aktaran kişiler ise güldürmeyi ve düşündürmeyi başardı!

Olur olmadık anlarda biz :(

Olur olmadık anlarda biz :(
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En iyisi.

En iyisi.
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Akıllı ol!

Akıllı ol!
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Seven öldürür sevdiğini...

Seven öldürür sevdiğini...
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Merakın yok mu böyle şeylere?

Merakın yok mu böyle şeylere?
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Konuşamam, yalnızca acil durumlar.

Konuşamam, yalnızca acil durumlar.
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Aralar bozuk biraz.

Aralar bozuk biraz.
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Aynaya karşı.

Aynaya karşı.
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Kesin çözüm!

Kesin çözüm!
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Sizde durumlar nasıl?

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