Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Mutfak Temizliğinde İşini Kolaylaştıracak Bir Tavsiye Veriyoruz!

etiket Mutfak Temizliğinde İşini Kolaylaştıracak Bir Tavsiye Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 10:01

Mutfak temizliğinde işini kolaylaştıracak o şey ne? 

Cevabı bu testte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sabah kalkar kalkmaz mutfağa girersin ve...

2. Akşam yemeğinden sonra ortalık dağılmışsa, ne yaparsın?

3. Ocağın üstünde inatçı bir leke var diyelim, sence en iyi çözüm nedir?

4. Buzdolabını ne sıklıkta temizlersin?

5. Tezgâhın üstündeki küçük cihazlar, çaydanlık, tost makinesi... Bu cihazları ne sıklıkla temizlersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Misafirlerin geldi diyelim yemek sonrası temizlik planın nedir?

7. Mutfakta en sevdiğin temizlik ürünü nedir?

Mutfakta bir şey döküldüğünde ne yaparsın?

Her gün yemek sonrası ufak bir temizlik yapmak!

Sen temizlik konusunda pek stres yapmayan, anın tadını çıkarmayı tercih eden birisin. Mutfakta bir şey döküldüğünde ya da tezgâh biraz kirlendiğinde hemen harekete geçmek yerine, işin keyfini bozmak istemiyorsun. Temizliği ertelemek senin için bir sorun değil. Ancak, büyük birikmiş işlerle uğraşmamak için her gün sadece 5-10 dakikanı ayırarak temel temizlik işlerini yapman, mutfağında harikalar yaratabilir. İşini kolaylaştıracak tavsiye: Her yemekten sonra tezgahı hızlıca silmek ve bulaşıkları hemen yıkamak, mutfakta büyük temizlik günlerini daha az zahmetli hale getirebilir. Bu küçük adımlar, genel temizlik yükünü hafifletecek ve sana daha çok keyif anı bırakacaktır!

8. Temizlik için kendine belirli bir zaman dilimi yarat!

Sen tam bir temizlik gurususun! Mutfağında her şeyin yerli yerinde olmasını, tezgâhların pırıl pırıl parlamasını seviyorsun. Temizlik senin için sadece bir görev değil, adeta bir ritüel. Senin gibi titiz biri için temizlik yaparken işleri daha da kolaylaştırmak önemli olabilir. İşini kolaylaştıracak tavsiye: Temizlikte doğal ürünler kullanmak, hem çevre dostu bir seçenek olur hem de sağlığını korur. Karbonat ve sirke gibi doğal malzemelerle inatçı lekelerin üstesinden kolayca gelebilirsin. Ayrıca, işleri hızlandırmak için zamanlayıcı kullanarak belirli sürelerde temizlik yapmayı deneyebilirsin. Bu sayede hem detaylı temizlikten ödün vermez hem de zamanını daha verimli kullanırsın!

Temizlik ürünlerini düzenli tut!

Sen temizlik konusunda dengeyi mükemmel bir şekilde tutturmuşsun! Ne tamamen rahat, ne de aşırı titizsin. Temizlik yaparken pratik ve işlevsel çözümler peşindesin bu sayede mutfağın her zaman düzenli ve temiz kalıyor. Temizlik ürünlerini kolay ulaşabileceğin bir yerde düzenli olarak tutarak zaman kazandırabilirsin. Her hafta küçük bir alanı detaylı temizleyerek büyük temizlikleri daha az zahmetli hale getirebilirsin. Ayrıca, çok amaçlı temizlik bezleri ve spreyi her zaman elinin altında bulundurman, ani dökülme ve lekelerle anında başa çıkmana yardımcı olur. Böylece pratikliğinle temizlik işlerini kısa sürede halledip kalan zamanın tadını çıkarabilirsin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın