Mutfak Malzemeleri Arasında Favorini Seç, Sana Bir Tarif Verelim!

Senin gibi sonuç odaklı birinin kullandığı malzemeler de öyle olmalı. Yani saatler süren tarifler pek senlik değil. Sen daha pratik ve hemen sonuca ulaşabileceğin tarifleri seviyorsun. Peynirli tost, basit ama doyurucu bir tarif. İki dilim ekmek ve arasında peynirle yapılan tostun içine her türlü peynir koyulabiliyor. Domates, sucuk, zeytin ya da başka ek malzemeler de koyulabiliyor. Tostu her aletle hazırlamak mümkün. Airfryer, elektrikli ızgara ya da tost makinenle tost yapabiliyorsun. Açık ya da kapalı şekilde yapılabilen tostlar bu malzemelerle çok kolay.