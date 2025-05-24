Mutfak Malzemeleri Arasında Favorini Seç, Sana Bir Tarif Verelim!
Mutfak aletleri, yemek yaparken işimizi kolaylaştıran ekipmanlar. Onlar olmadan yemek yapmak imkansız. Mutfakta hepimizin bir favori aleti vardır. Favori aletimizle mutfakta yemekler, tatlılar yapıyoruz. Peki senin favori mutfak aletin ne? Söyle, biz de sana bir tarif verelim!
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1. Seç bakalım bir malzeme...
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