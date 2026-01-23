Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Vatandaşların birikimlerini artırmak ve yatırım yapmak adına vadeli mevduat hesaplarını sıklıkla tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar, genellikle 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi tutarlar için sunulan faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Peki 250 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor?