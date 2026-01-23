Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!
Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Faiz oranları, bankacılık sektöründeki dinamik değişimlere paralel olarak güncelleniyor. Güncellenen oranlar ise yatırılan tutara ve bankaya göre farklılık gösteriyor.
Peki, 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?
İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 44 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
