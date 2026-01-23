onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2026 - 22:00

Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Faiz oranları, bankacılık sektöründeki dinamik değişimlere paralel olarak güncelleniyor. Güncellenen oranlar ise yatırılan tutara ve bankaya göre farklılık gösteriyor.

Peki, 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşların birikimlerini artırmak ve yatırım yapmak adına vadeli mevduat hesaplarını sıklıkla tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar, genellikle 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi tutarlar için sunulan faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Peki 250 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232,88 TL

Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL

  • Denizbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40.75

Net Kazanç: 7.368,49 TL

Vade Sonu Tutar: 257.368,49 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 6.690,41 TL

Vade Sonu Tutar: 256.690,41 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871,23 TL

Vade Sonu Tutar: 256.871,23 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 6.946,39 TL

Vade Sonu Tutar: 256.946,39 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 6.762,74 TL

Vade Sonu Tutar: 256.762,74 TL

Yüzde 44 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • Odea

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 6.807,74 TL

Vade Sonu Tutar: 256.807,74 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43.5

Net Kazanç: 7.986,81 TL

Vade Sonu Tutar: 257.986,81 TL

*Söz konusu veriler, 23 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
