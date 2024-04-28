Metaseks Cinsel Terapide Seks Meditasyonu
“Meditasyon”, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak, stresi azaltmak, iç huzuru artırmak ve farkındalığı geliştirmek amacıyla bilinçli bir şekilde yapılan bir uygulamadır. Kökeni eski kadim öğretilere ve felsefi geleneklere dayanan meditasyon, günümüzde hem geleneksel kültürel bağlamlarda hem de modern ruh sağlığı ve stres yönetimi tekniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Meditasyon yaparken odaklanılan şey genellikle nefes, fiziksel duyumlar, düşünceler veya duygulardır. Bu odaklanma, dikkati tek bir noktaya yönlendirerek cinsel farkındalığı artırır.
Meditasyon sırasında zihinde ortaya çıkan düşüncelerin farkına varılır ve bunlar üzerinde kontrol sağlanmaya çalışılır. Bu sayede şehvete odaklanma, zihnin sakinleşmesi ve iç huzurun artması hedeflenir. Meditasyon, duygusal ve cinsel tepkileri anlama, kabul etme ve dengeleme becerisini geliştirebilir. Bu sayede stresle daha etkin bir şekilde başa çıkılabilir. Meditasyon, düzenli olarak yapıldığında daha etkili olabilir. Sabahları, öğle aralarında veya akşamları düzenli bir meditasyon alışkanlığı geliştirmek faydalı olabilir.
Seks meditasyonun faydaları arasında şehveti arttırma, cinsel birliktelik süresini uzatma, stres azaltma, ruh halini iyileştirme, odaklanma ve konsantrasyonu artırma, duygusal dengeyi sağlama, cinsel yaratıcılığı artırma gibi etkiler sayılabilir.
Metaseks cinsel terapi seks meditasyonu
“Seks”, insan varlığının sürekliliğinin sebebi olan en temel dürtülerin eyleme dökülmesidir ve insanın varlığını ve ötekinin varlığını hissedebilmesinin en keyifli yoludur. “Zihnimdeki seslerin ve hislerin, kalbimdeki duyguların, bedenimdeki duyumların ‘BEN’ olmadığını fark etmek ne kadar özgürleştirici, o halde ‘BEN’ kimim? Bunu görenim, bunu fark edenim, bunu bilenim. Yaptıklarımın ve söylemlerimin sorumluluğunu alanım” sorgulamasını tavsiye eden Metaseks Cinsel Terapiye göre “seks yapmak”;
(1) rahatlamış ve gevşemiş bir halde,
(2) kendini ve ötekini anlamaya çalışarak,
(3) herhangi bir performans hedefi koymadan,
(4) kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan,
(5) zamandan koparak,
(6) yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak,
(7) fiziksel, eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere beş bedeni bir armağan gibi paylaşabilme,
(8) beş bedene şehvetle temas edebilme,
(9) sevişmeye ve şehvetli dokunuşların verdiği hazza ve hissetmeye odaklanabilme,
(10) beş bedenle birlikte haz alıp, haz verebilme,
(11) dişi enerji olan VENÜS ve eril enerji olan MARS dengelenmesini yapabilme,
(12) romantizm ve erotizm uyumunu sağlayabilme ve
(13) ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır.
Bu sanatın olmazsa olmazı olan seks meditasyonu, cinsel deneyimi daha bilinçli, şu anın tadını çıkararak ve daha zevkli bir şekilde yaşamaya yönelik bir meditasyon pratiğidir. Seks meditasyonu, cinselliği daha derin bir şekilde deneyimlemeye yönelik bir yaklaşım olup kişiselleştirilebilir.