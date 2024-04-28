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Metaseks Cinsel Terapide Seks Meditasyonu

etiket Metaseks Cinsel Terapide Seks Meditasyonu

Cem Keçe
Cem Keçe - yazio
28.04.2024 - 10:01

“Meditasyon”, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak, stresi azaltmak, iç huzuru artırmak ve farkındalığı geliştirmek amacıyla bilinçli bir şekilde yapılan bir uygulamadır. Kökeni eski kadim öğretilere ve felsefi geleneklere dayanan meditasyon, günümüzde hem geleneksel kültürel bağlamlarda hem de modern ruh sağlığı ve stres yönetimi tekniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Meditasyon yaparken odaklanılan şey genellikle nefes, fiziksel duyumlar, düşünceler veya duygulardır. Bu odaklanma, dikkati tek bir noktaya yönlendirerek cinsel farkındalığı artırır.

Meditasyon sırasında zihinde ortaya çıkan düşüncelerin farkına varılır ve bunlar üzerinde kontrol sağlanmaya çalışılır. Bu sayede şehvete odaklanma, zihnin sakinleşmesi ve iç huzurun artması hedeflenir. Meditasyon, duygusal ve cinsel tepkileri anlama, kabul etme ve dengeleme becerisini geliştirebilir. Bu sayede stresle daha etkin bir şekilde başa çıkılabilir. Meditasyon, düzenli olarak yapıldığında daha etkili olabilir. Sabahları, öğle aralarında veya akşamları düzenli bir meditasyon alışkanlığı geliştirmek faydalı olabilir.

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Seks meditasyonun faydaları arasında şehveti arttırma, cinsel birliktelik süresini uzatma, stres azaltma, ruh halini iyileştirme, odaklanma ve konsantrasyonu artırma, duygusal dengeyi sağlama, cinsel yaratıcılığı artırma gibi etkiler sayılabilir.

Seks meditasyonun faydaları arasında şehveti arttırma, cinsel birliktelik süresini uzatma, stres azaltma, ruh halini iyileştirme, odaklanma ve konsantrasyonu artırma, duygusal dengeyi sağlama, cinsel yaratıcılığı artırma gibi etkiler sayılabilir.

Fiziksel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olabilir; örneğin, düşük kan basıncı, düzenli uyku düzeni, bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi. Meditasyonun çeşitli türleri bulunur. Seks meditasyonu, mindfulness (farkındalık) meditasyonu, zen meditasyonu, transandantal meditasyon (TM), vipassana meditasyonu gibi farklı yaklaşımlar ve teknikler vardır. Herkesin meditasyonu deneyimleyerek kendisi için en uygun olanını bulması önemlidir.

Metaseks cinsel terapi seks meditasyonu

“Seks”, insan varlığının sürekliliğinin sebebi olan en temel dürtülerin eyleme dökülmesidir ve insanın varlığını ve ötekinin varlığını hissedebilmesinin en keyifli yoludur. “Zihnimdeki seslerin ve hislerin, kalbimdeki duyguların, bedenimdeki duyumların ‘BEN’ olmadığını fark etmek ne kadar özgürleştirici, o halde ‘BEN’ kimim? Bunu görenim, bunu fark edenim, bunu bilenim. Yaptıklarımın ve söylemlerimin sorumluluğunu alanım” sorgulamasını tavsiye eden Metaseks Cinsel Terapiye göre “seks yapmak”;

(1) rahatlamış ve gevşemiş bir halde,

(2) kendini ve ötekini anlamaya çalışarak,

(3) herhangi bir performans hedefi koymadan,

(4) kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan,

(5) zamandan koparak,

(6) yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak,

(7) fiziksel, eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere beş bedeni bir armağan gibi paylaşabilme,

(8) beş bedene şehvetle temas edebilme,

(9) sevişmeye ve şehvetli dokunuşların verdiği hazza ve hissetmeye odaklanabilme,

(10) beş bedenle birlikte haz alıp, haz verebilme,

(11) dişi enerji olan VENÜS ve eril enerji olan MARS dengelenmesini yapabilme,

(12) romantizm ve erotizm uyumunu sağlayabilme ve

(13) ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır.

Bu sanatın olmazsa olmazı olan seks meditasyonu, cinsel deneyimi daha bilinçli, şu anın tadını çıkararak ve daha zevkli bir şekilde yaşamaya yönelik bir meditasyon pratiğidir. Seks meditasyonu, cinselliği daha derin bir şekilde deneyimlemeye yönelik bir yaklaşım olup kişiselleştirilebilir.

Her insanın deneyimi farklıdır ve bu meditasyon pratiği, cinsel sağlık ve duygusal bağlar üzerinde olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. İşte basit bir seks meditasyonu örneği:

Her insanın deneyimi farklıdır ve bu meditasyon pratiği, cinsel sağlık ve duygusal bağlar üzerinde olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. İşte basit bir seks meditasyonu örneği:

1. Hazırlık aşaması: Rahat bir ortam seçin. Odanızı sessiz ve sakin bir şekilde ayarlayın. Rahat bir pozisyon alın. Bu meditasyonu oturarak veya yatarak yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın.

2. Nefes ve gevşeme egzersizi: Partnerinizle birlikteyseniz, karşılıklı olarak yüzleşin ve göz teması kurun. Tek başınızaysanız, kendinize odaklanın. Derin ve yavaş nefes alın. Her nefeste daha fazla rahatlamaya odaklanın. Partnerinizle eşzamanlı olarak nefes alışverişi yapmayı deneyin. Bu, birbirinizle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

3. Fiziksel farkındalık: Bedeninizi hissetmeye başlayın. Hangi bölgelerde gerginlik hissediyorsunuz? Bu gerginlikleri fark etmeye çalışın ve gevşemeye odaklanın. Parmaklarınızı veya ellerinizi birbirinize veya kendi bedeninize dokundurarak dokunsal farkındalık oluşturun. Dokunmanın her anını hissedin.

4. Duyusal farkındalık: Partnerinizle veya kendi bedeninizle temas kurun. Teninize dokunun ve dokunmanın tadını çıkarın. Cinsel uyarılma yaşamadan önce, sadece fiziksel temasın tadını çıkarmaya çalışın. Acele etmeyin ve şu anın tadını çıkarın.

5. Zihinsel farkındalık: Zihinsel olarak, cinselliği ve zevki pozitif ve sevgi dolu bir şekilde düşünün. Olumsuz düşünceler veya dikkatin dağılmasına izin vermeyin. Şu anın tadını çıkarmaya odaklanın.

6. Partnerinizle iletişim: Partnerinizle açık iletişim kurun. Ne hissettiğinizi paylaşın ve birbirinize nasıl daha fazla zevk verebileceğinizi konuşun.

7. Hayali orgazm anı: Orgazm anına yaklaştığınızda, bu anın tadını çıkarmaya odaklanın. Kendinizi tamamen orgazm anına bırakın ve zevki hissedin.

8. Kapanış: Meditasyon sonunda, partnerinizle veya tek başınıza sessizce kalın ve meditasyonun etkilerini hissedin. Partnerinizle veya kendi bedeninizle bağ kurmanın tadını çıkardığınız için teşekkür edin ve bu deneyimi sevgi ve şükranla sonlandırın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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