Metaseks Cinsel Terapide Seks Meditasyonu

1. Hazırlık aşaması: Rahat bir ortam seçin. Odanızı sessiz ve sakin bir şekilde ayarlayın. Rahat bir pozisyon alın. Bu meditasyonu oturarak veya yatarak yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın.

2. Nefes ve gevşeme egzersizi: Partnerinizle birlikteyseniz, karşılıklı olarak yüzleşin ve göz teması kurun. Tek başınızaysanız, kendinize odaklanın. Derin ve yavaş nefes alın. Her nefeste daha fazla rahatlamaya odaklanın. Partnerinizle eşzamanlı olarak nefes alışverişi yapmayı deneyin. Bu, birbirinizle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

3. Fiziksel farkındalık: Bedeninizi hissetmeye başlayın. Hangi bölgelerde gerginlik hissediyorsunuz? Bu gerginlikleri fark etmeye çalışın ve gevşemeye odaklanın. Parmaklarınızı veya ellerinizi birbirinize veya kendi bedeninize dokundurarak dokunsal farkındalık oluşturun. Dokunmanın her anını hissedin.

4. Duyusal farkındalık: Partnerinizle veya kendi bedeninizle temas kurun. Teninize dokunun ve dokunmanın tadını çıkarın. Cinsel uyarılma yaşamadan önce, sadece fiziksel temasın tadını çıkarmaya çalışın. Acele etmeyin ve şu anın tadını çıkarın.

5. Zihinsel farkındalık: Zihinsel olarak, cinselliği ve zevki pozitif ve sevgi dolu bir şekilde düşünün. Olumsuz düşünceler veya dikkatin dağılmasına izin vermeyin. Şu anın tadını çıkarmaya odaklanın.

6. Partnerinizle iletişim: Partnerinizle açık iletişim kurun. Ne hissettiğinizi paylaşın ve birbirinize nasıl daha fazla zevk verebileceğinizi konuşun.

7. Hayali orgazm anı: Orgazm anına yaklaştığınızda, bu anın tadını çıkarmaya odaklanın. Kendinizi tamamen orgazm anına bırakın ve zevki hissedin.

8. Kapanış: Meditasyon sonunda, partnerinizle veya tek başınıza sessizce kalın ve meditasyonun etkilerini hissedin. Partnerinizle veya kendi bedeninizle bağ kurmanın tadını çıkardığınız için teşekkür edin ve bu deneyimi sevgi ve şükranla sonlandırın.

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