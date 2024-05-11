Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Tüm Yurtta Yağmur Etkili Olacak
Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Tüm Yurtta Yağmur Etkili Olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Başkent'te sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini bildirdi.
Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte.
Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.
11 Mayıs Cumartesi 👇
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12 Mayıs Pazar 👇
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