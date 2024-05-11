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Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Tüm Yurtta Yağmur Etkili Olacak

Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Tüm Yurtta Yağmur Etkili Olacak

hava durumu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye’de Şırnak dışında tüm illerde yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları da 4-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Başkent'te sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini bildirdi.

Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Başkent'te sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini bildirdi.

Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte.

Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte.

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.

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