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Okullarda Öğretmen Protestosu: Öldürülen Meslektaşları İçin Derse Girmediler

Okullarda Öğretmen Protestosu: Öldürülen Meslektaşları İçin Derse Girmediler

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.05.2024 - 10:29

İstanbul’da özel bir okulda müdür olan  İbrahim Oktugan, eski öğrencisi tarafından okulda silahla öldürülmüştü. Türk Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye öğretmenler, bugün derse girmeyerek protestoda bulundu.

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Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.

Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.

Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu grev nedeniyle boş kaldı.

Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu grev nedeniyle boş kaldı.

Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

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Yunus

bu çocuklarını okula yollayan velilerde sıkıntı var bir düşmanlık sezdim.

Arwen

Okulları eğitim yuvası değil çocukları bırakacak vestiyer gibi gören velilerin şaşmaz huyudur.

loneliness strengthens

en fazla bir gün sürer yarın yine eski halimize döneriz unutmak bizim ata sporu

mamamia

Kesinlikle katılıyorum. Sen, ben, o, şu, onlar istisnasız hepimiz unutucaz hiçbir şey olmamış gibi.. İlk etapta duyar kasmakta üstümüze yok sonrası hayat dev... Devamını Gör

Bahar Doğan

unutulur, lanetlendik çünkü biz. içinde bulunduğu lağım çukuruna şükreden milletler güzel kokuları unutmaya mahkum