Okullarda Öğretmen Protestosu: Öldürülen Meslektaşları İçin Derse Girmediler
Okullarda Öğretmen Protestosu: Öldürülen Meslektaşları İçin Derse Girmediler
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Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.
Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu grev nedeniyle boş kaldı.
Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.
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bu çocuklarını okula yollayan velilerde sıkıntı var bir düşmanlık sezdim.
Okulları eğitim yuvası değil çocukları bırakacak vestiyer gibi gören velilerin şaşmaz huyudur.
en fazla bir gün sürer yarın yine eski halimize döneriz unutmak bizim ata sporu
Kesinlikle katılıyorum. Sen, ben, o, şu, onlar istisnasız hepimiz unutucaz hiçbir şey olmamış gibi.. İlk etapta duyar kasmakta üstümüze yok sonrası hayat dev... Devamını Gör
unutulur, lanetlendik çünkü biz. içinde bulunduğu lağım çukuruna şükreden milletler güzel kokuları unutmaya mahkum