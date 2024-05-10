Okul Müdürünü Öldüren Öğrencinin Kabarık Sicili: Önceki Okulunda Çardağı Yakmış

İstanbul’da özel bir okulda müdür olan İbrahim Oktugan, Irak asıllı eski öğrencisi Y.K. tarafından silahla vahşice katledilmişti. Y.K.’nın, 1 yıl içinde 4 okul değiştirdiği ve disiplin sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.