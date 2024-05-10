Okul Müdürünü Öldüren Öğrencinin Kabarık Sicili: Önceki Okulunda Çardağı Yakmış
Okul Müdürünü Öldüren Öğrencinin Kabarık Sicili: Önceki Okulunda Çardağı Yakmış
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İstanbul’da Eyüpsultan’da bulunan özel bir okulda müdür olan İbrahim Oktugan, eski öğrencisi Irak asıllı 17 yaşındaki Y.K. tarafından okul içinde silahla vurularak öldürülmüştü. Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre, Y.K. çeşitli disiplin suçlarına karıştığı için 1 yıl içinde 4 okul değiştirmiş.
Y.K., bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan’da beş ay önce kapanan bir özel okuldan, Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne geçmiş. Eylül ayında okulda sigara içtiği tespit edildi. Aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı iddia edildi. 2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak Eyüpsultan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’ne naklini aldı.
Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan’la karşı karşıya geldi. Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılmadığını, başka bir özel okula ilesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer cinayetin işlendiği günlerde Y.K’nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu belirtti.
Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden bazı öğretmen ve öğrenciler, Y.K ile ilgili şunları anlattı: “Okulumuza, başka özel okuldan nakille geldi. Bahçemizde bulunan çardağı ve ağaçları yaktı. Eylül’de yaşanan bu olayın ardından kasım ayında kendisinin ve ailesinin isteğiyle okulumuzdan ayrıldı. Bizim okulumuzdan bir öğretmeni de kafasına takmış olabilirdi.” Diğer yandan okulun görüştüğümüz öğrencileri ise Y.K’nın uyuşturucu madde kullandığına ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi.
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