Özel Okulda Silahlı Saldırı Sonrası Öğretmenler Tepkili! Hayatını Kaybeden İbrahim Oktugan İçin İş Bırakılacak
Türkiye Kamu-Sen, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir özel okulda yabancı uyruklu olduğu belirtilen öğrencisi tarafından silahla vurulduktan sonra hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için iş bırakma kararı aldı. Genel Başkan Önder Kahveci, 9 Mayıs'ta öğretmenlerin ilk derse girmeyeceğini, 10 Mayıs'ta ise iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.
İstanbul Eyüpsultan'da özel bir okulda müdürlük yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, disiplin cezası sonrası okuldan uzaklaştırdığı yabancı uyruklu olduğu iddia edilen öğrencisi Y.K. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü.
Oktugan'ın okulda silahla vurulması 'eğitimde şiddetin' boyutunu yeniden tartışmaya açarken, eğitimciler ise duruma sert tepki gösterdi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Oktugan'n ölümü ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin 9 Mayıs Perşembe (yarın) ilk derse girmeyeceklerini, 10 Mayıs Cuma günü ise okullarda iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
Kahveci paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı: 'Her gün kamu çalışanlarına şiddet haberi ile uyanıyoruz. Nitekim önceki gün de bir öğrenci, okuldan atılmasına neden olduğunu düşündüğü okul müdürünü silahla ağır yaralamıştı. Ne yazık ki, öğrenci kılıklı vahşinin silahlı saldırısında ağır yaralanan İbrahim Oktugan müdürümüz hayatını kaybetti. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, öğrencilerine, eğitim camiasına ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez. Hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, postacılarımız, zabıtalarımız, güvenlik görevlilerimiz sokak ortasında, kurumlarında, iş yerlerinde, görevleri başında darp ediliyor. Hayatları ellerinden alınıyor.
Böyle bir vandallığa izin veremeyiz! Kurumlarımızda bu tür hadiselerin önüne geçebilmek için güvenlik sorununun çözülmesi lazımdır. Bunun için de okullarda yetkin güvenlik görevlisi kadrosu tahsis edilmeli, kamu çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici ve faillere yönelik caydırıcı müeyyideleri içeren yasal düzenlemeler de artık hayata geçirilmelidir.
Türk Eğitim-Sen’in aldığı karar gereğince 9 Mayıs Perşembe günü, kamu çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla öğretmenlerimiz ilk derslere girmeyecek, cuma günü ise iş bırakma eylemi yapılacaktır. Sendikamızın aldığı bu kararı destekliyor, imkânı olan tüm kamu çalışanlarımızın da bu haklı protestoya destek vermesini bekliyoruz.
Toplumumuzda kamu görevlilerimizin hak ettiği değeri ve saygıyı görmesi için yetkililerimizi gerekli tedbirleri almaya, eylem ve söylemlerinde daha hassas davranmaya davet ediyoruz.
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Bu işe yaramaz ırk kendi ülkesinde iki el ateş edemiyordu ama, ellerine fırsat geçince ilk kurşunu bize sıktılar.Bu çok ciddi bir mevzu,, ama ciddiye alan k... Devamını Gör
Böyle bir vandallığa izin verildi ki , adam katletildi.. Bundan sonra ayaklanıp işi bıraksanız kaç yazar..
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