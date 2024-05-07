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Özel Okulda Silahla Vurulmuştu: Hastaneye Kaldırılan Okul Müdürü Hayatını Kaybetti

Özel Okulda Silahla Vurulmuştu: Hastaneye Kaldırılan Okul Müdürü Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 21:14

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan okul müdürü  İbrahim Oktugan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktugan'ı vuran lise öğrencisi Y.K.'nın saldırı sonrası kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okula sabah saatlerinde yanında getirdiği silahla giren yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 3 el ateş etmiş, olay sonrası Oktugan ağır yaralanmıştı.

Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okula sabah saatlerinde yanında getirdiği silahla giren yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 3 el ateş etmiş, olay sonrası Oktugan ağır yaralanmıştı.

İşlediği disiplin suçu sonucu 5 ay önce okuldan atıldığı öğrenilen Y.K. isimli öğrenci saldırı sonrası polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşlediği disiplin suçu sonucu 5 ay önce okuldan atıldığı öğrenilen Y.K. isimli öğrenci saldırı sonrası polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay yerinde bulunan güvenlik kamerasından saldırının öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler geldi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay yerinde bulunan güvenlik kamerasından saldırının öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler geldi.

Görüntülerde okula gelen Y.K.'nın bir süre öğrencilerle konuştuktan sonra okulun içine girdiği, saldırı sonrası ise silahı saklayarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. 📹

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