Özel Okulda Silahla Vurulmuştu: Hastaneye Kaldırılan Okul Müdürü Hayatını Kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktugan'ı vuran lise öğrencisi Y.K.'nın saldırı sonrası kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.