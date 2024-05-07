Özel Okulda Silahla Vurulmuştu: Hastaneye Kaldırılan Okul Müdürü Hayatını Kaybetti
Özel Okulda Silahla Vurulmuştu: Hastaneye Kaldırılan Okul Müdürü Hayatını Kaybetti
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Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okula sabah saatlerinde yanında getirdiği silahla giren yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 3 el ateş etmiş, olay sonrası Oktugan ağır yaralanmıştı.
İşlediği disiplin suçu sonucu 5 ay önce okuldan atıldığı öğrenilen Y.K. isimli öğrenci saldırı sonrası polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay yerinde bulunan güvenlik kamerasından saldırının öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler geldi.
Görüntülerde okula gelen Y.K.'nın bir süre öğrencilerle konuştuktan sonra okulun içine girdiği, saldırı sonrası ise silahı saklayarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. 📹
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