İstanbul’da Okul Müdürü Eski Öğrenci Tarafından Öldürülmüştü: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
İstanbul’da Okul Müdürü Eski Öğrenci Tarafından Öldürülmüştü: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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İstanbul Eyüpsultan’da bulunan özel bir okulda işlenen öğretmen cinayetinin yankıları sürüyor.
Irak asıllı 17 yaşındaki Y.K., İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir özel okulda okul müdürünü silahla vurarak öldürmüştü.
Eski öğrenci tutuklanırken, Ekol TV cinayet anını gösteren yeni görüntüleri yayınlandı.
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