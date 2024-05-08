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İstanbul’da Okul Müdürü Eski Öğrenci Tarafından Öldürülmüştü: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul’da Okul Müdürü Eski Öğrenci Tarafından Öldürülmüştü: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 20:15

İstanbul’da bulunan bir özel okulda, okulda atılan yabancı uyruklu bir öğrenci silahla okulara gelerek okul müdürünü öldürmüştü. 17 yaşındaki katil zanlısı Y.K. tutuklanırken, cinayet anını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Eyüpsultan’da bulunan özel bir okulda işlenen öğretmen cinayetinin yankıları sürüyor.

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan özel bir okulda işlenen öğretmen cinayetinin yankıları sürüyor.

Irak asıllı 17 yaşındaki Y.K., İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir özel okulda okul müdürünü silahla vurarak öldürmüştü.

Irak asıllı 17 yaşındaki Y.K., İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir özel okulda okul müdürünü silahla vurarak öldürmüştü.

Eski öğrenci tutuklanırken, Ekol TV cinayet anını gösteren yeni görüntüleri yayınlandı.

Eski öğrenci tutuklanırken, Ekol TV cinayet anını gösteren yeni görüntüleri yayınlandı.

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