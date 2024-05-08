Öğrencisi Tarafından Katledilen Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde Yaptığı Konuşma Paylaşıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir özel okulun müdürü İbrahim Oktugan, aldığı disiplin cezası sonucu okuldan uzaklaştırdığı, yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından silahlı saldırya uğradı. 74 yaşındaki Oktugan, hayatını kaybetti. Bu olay başta öğretmenler olmak üzere, tüm ülkeyi hem derinden üzdü hem de endişelendirdi.