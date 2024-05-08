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Öğrencisi Tarafından Katledilen Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde Yaptığı Konuşma Paylaşıldı

Öğrencisi Tarafından Katledilen Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Öğretmenler Günü'nde Yaptığı Konuşma Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 17:52

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir özel okulun müdürü İbrahim Oktugan, aldığı disiplin cezası sonucu okuldan uzaklaştırdığı, yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından silahlı saldırya uğradı. 74 yaşındaki Oktugan, hayatını kaybetti. Bu olay başta öğretmenler olmak üzere, tüm ülkeyi hem derinden üzdü hem de endişelendirdi.

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İbrahim Oktugan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı bir konuşma paylaşıldı.

İbrahim Oktugan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı bir konuşma paylaşıldı.

"Öğretmenlerin beklediği tek şey saygı." diyen Oktugan'ın, öğrencilerin huzurunda okuldaki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığı anlar yürekleri bir kez daha yaktı.

"Öğretmenlerin beklediği tek şey saygı." diyen Oktugan'ın, öğrencilerin huzurunda okuldaki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığı anlar yürekleri bir kez daha yaktı.

İşte o konuşma;

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