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Öldürülen Öğretmen İbrahim Oktugan Üzerinden Öğretmenlere Şiddeti Savunan Nişanyan'dan Ağır Küfürler

Öldürülen Öğretmen İbrahim Oktugan Üzerinden Öğretmenlere Şiddeti Savunan Nişanyan'dan Ağır Küfürler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:44

Geçtiğimiz gün yabancı uyruklu öğrencisi tarafından ağır yaralanan öğretmen İbrahim Okutgan bugün hayatını kaybetti. Firari Sevan Nişanyan ise, Okutgan üzerinden öğretmenlere ve Atatürk'e hakaret etti.

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Geçtiğimiz gün Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okula sabah saatlerinde yanında getirdiği silahla giren yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 3 el ateş etmiş, olay sonrası Oktugan ağır yaralanmıştı.

Geçtiğimiz gün Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okula sabah saatlerinde yanında getirdiği silahla giren yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) 3 el ateş etmiş, olay sonrası Oktugan ağır yaralanmıştı.

İşlediği disiplin suçu sebebiyle 5 ay önce okuldan atıldığı öğrenilen yabancı uyruklu Y.K. isimli öğrenince, saldırıdan sonra kaçarken okulun kameralarında böyle görüntülendi.

İşlediği disiplin suçu sebebiyle 5 ay önce okuldan atıldığı öğrenilen yabancı uyruklu Y.K. isimli öğrenince, saldırıdan sonra kaçarken okulun kameralarında böyle görüntülendi.

Y.K saldırı sonrası polisler tarafından yakalanırken, ağır yaralanan öğretmen İbrahim Oktugan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından sosyal medyada tepkiler yükselirken, 2017'de cezaevinden firar ederek yurt dışına kaçan Sevan Nişanyan'a ait olduğu iddia edilen hesaptan akıl almaz bir yorum geldi.

Olayın ardından sosyal medyada tepkiler yükselirken, 2017'de cezaevinden firar ederek yurt dışına kaçan Sevan Nişanyan'a ait olduğu iddia edilen hesaptan akıl almaz bir yorum geldi.

O tweet şöyle 👇

O tweet şöyle 👇
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Firari Nişanyan yaptığı yorumda Atatürk'ü hedef alarak şiddeti savundu.

Firari Nişanyan yaptığı yorumda Atatürk'ü hedef alarak şiddeti savundu.
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