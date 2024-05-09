İbrahim Oktugan'la Aynı Okulda Görev Yapan Bir Öğretmen Olay Günü Neler Yaşandığını Gözyaşları ile Anlattı

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74 yaşındaki Oktugan'ın okulunda görev yapan bir başka öğretmen olay günü yaşananları anlattı.
Öğretmenin anlattığına göre daha önce de okulda uyumsuz tavırlar gösteren katil zanlısı genç, bir öğretmene küfürlü konuşunca okuldan atılmak istenmiş, bunun üzerine de bu olay gerçekleşmiş.
Olay günü, silahla okula girmeyi başaran genç doğrudan Oktugan'ın odasına giderek büyük bir soğukkanlılıkla cinayeti gerçekleştirerek okuldan ayrılmış.
Açıklamayı buradan izleyebilirsiniz;
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