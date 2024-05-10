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Galatasaraylıları Kızdırdı: Eşi Umut Evirgen'le Gecelere Akan Alina Boz'dan Aniden Patlayan Sinkaflı Küfür!

Galatasaraylıları Kızdırdı: Eşi Umut Evirgen'le Gecelere Akan Alina Boz'dan Aniden Patlayan Sinkaflı Küfür!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
10.05.2024 - 20:32

Esquire dergisinin gecesine katılan Umut Evirgen ve Alina Boz çılgınlar gibi eğlendi! Alina Boz'un arkadaşıyla beraber Simge'nın Aşkın Olayım şarkısıyla dans ederken ağzından birden çıkan küfür ise dumura uğrattı! Aman diyelim, Galatasaraylılar görmesin!

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Aşk defteri bir hayli kalabalık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz'un da kalbini çalınca hepimiz pek bir şaşırmıştık hatırlarsanız.

Aşk defteri bir hayli kalabalık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen, güzel oyuncu Alina Boz'un da kalbini çalınca hepimiz pek bir şaşırmıştık hatırlarsanız.

Hemen hemen kimse ikilinin aşkının uzun olacağına ihtimal vermiyordu ki yakaladıkları uyum ve enerjiyle ilişki başladıktan aylar sonra evlilik kararı almışlardı!

Hemen hemen kimse ikilinin aşkının uzun olacağına ihtimal vermiyordu ki yakaladıkları uyum ve enerjiyle ilişki başladıktan aylar sonra evlilik kararı almışlardı!

Birbirine çok aşık ikili ilk günden bu yana sık sık gündeme geldi, aşk ve tutku dolu pozları çok kez masaya yatırıldı. Hatta en son da Alina Boz'un "benim kocam var artık beni onsuz çekmeyin lütfen" çıkışı gündeme oturmuştu.

Birbirine çok aşık ikili ilk günden bu yana sık sık gündeme geldi, aşk ve tutku dolu pozları çok kez masaya yatırıldı. Hatta en son da Alina Boz'un "benim kocam var artık beni onsuz çekmeyin lütfen" çıkışı gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Alina Boz ve Umut Evirgen, dün gece Evirgen'in genel yayın yönetmeni olduğu Esquire dergisinin davetinde boy gösterdi!

Alina Boz ve Umut Evirgen, dün gece Evirgen'in genel yayın yönetmeni olduğu Esquire dergisinin davetinde boy gösterdi!

Çift, gece boyunca arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Fakat bir noktada Alina Boz'dan Galatasaraylıları epey kızdıracak bir hamle geldi!

Çift, gece boyunca arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Fakat bir noktada Alina Boz'dan Galatasaraylıları epey kızdıracak bir hamle geldi!
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Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla yarınlar yokmuşçasına eğlenen Alina Boz, nakarat kısmında "Galatasarayın a*ına koyayım" diye haykırdı! 🙈 İşte o anlar:

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