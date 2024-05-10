Galatasaraylıları Kızdırdı: Eşi Umut Evirgen'le Gecelere Akan Alina Boz'dan Aniden Patlayan Sinkaflı Küfür!

Esquire dergisinin gecesine katılan Umut Evirgen ve Alina Boz çılgınlar gibi eğlendi! Alina Boz'un arkadaşıyla beraber Simge'nın Aşkın Olayım şarkısıyla dans ederken ağzından birden çıkan küfür ise dumura uğrattı! Aman diyelim, Galatasaraylılar görmesin!